https://sputnik-georgia.ru/20211213/novoe-predpriyatie-po-proizvodstvu-myasnoy-produktsii-postroyat-v-gruzii-262823997.html

В Грузии построят новое предприятие по производству мясной продукции

В Грузии построят новое предприятие по производству мясной продукции

Предприятие будет оснащено новейшим оборудованием, а инвестиции в его строительство составят до 15 миллионов лари 13.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-13T17:59+0400

2021-12-13T17:59+0400

2021-12-13T18:05+0400

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. В рамках государственной программы "Производи в Грузии" в Тбилиси будет запущено новое предприятие по производству мясных продуктов, решение было принято на заседании правительства в понедельник.По информации пресс-службы правительства, на предприятии будет трудоустроено до 300 человек. Мясокомбинат будет оснащен новейшим оборудованием, отвечающим современным требованиям, а в его строительство будет вложено до 15 миллионов лари (5 млн долларов).Для осуществления нового проекта решением правительства в рамках государственной программы земельный участок и расположенные на нем здания были переданы в собственность компании "Никора" по символической цене в один лари.Государственная программа "Производи в Грузии" — это один из самых успешных проектов правительства, направленный на стимулирование в стране местного производства. Агентство объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. В целях помощи предпринимателям в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса было принято решение расширить программу.Компания "Никора" была основана грузинским капиталом в 1998 году и является одним из лидеров на рынке продуктов питания Грузии. В настоящее время компания производит более 500 наименований продукции, в частности мясные изделия и полуфабрикаты, молочные продукты, хлебобулочные изделия, салаты и вино. Сегодня компания владеет предприятием в Поти и форелевым хозяйством в Озургети, а также собственной сетью из 300 супермаркетов . Общее число трудоустроенных в компании превышает семь тысяч человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210902/programma-proizvodi-v-gruzii-rasshiryaetsya-kak-gosudarstvo-pomozhet-biznesu-259266049.html

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экономика, новости, грузия, производи в грузии, инвестиции