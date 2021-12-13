https://sputnik-georgia.ru/20211213/novogodnyaya-yarmarka-proydet-v-tbilisskom-parke-mtatsminda-262824747.html

Новогодняя ярмарка пройдет в тбилисском парке Мтацминда

Новогодняя ярмарка пройдет в тбилисском парке Мтацминда

Исключительно новогодняя тематика и приятная музыка ждут гостей мероприятия

2021-12-13T18:15+0400

2021-12-13T18:15+0400

2021-12-13T18:15+0400

общество

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тбилиси

ярмарка игрушек

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Новогодняя ярмарка ручных изделий пройдет в столичном парке Мтацминда на выходных, 18 и 19 декабря.Организаторы приглашают желающих посетить выставку-продажу, которая состоится в открытом пространстве, на свежем воздухе. К слову, согреться можно будет вокруг бочек, в которых будет разведен костер."В новогодней атмосфере вы сможете найти интересные вещи, - говорится в анонсе мероприятия в Facebook. - На выставке-продаже будет представлена исключительно тематическая, новогодняя продукция".Музыкально мероприятие оформит диджей. А желающие принять участие в ярмарке должны отправить фото своих работ и контактную информацию по почте info@park.ge.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211129/rozhdestvenskaya-yarmarka-proydet-v-stolitse-gruzii-v-dekabre-262454036.html

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общество, культура, новости, грузия, тбилиси, ярмарка игрушек