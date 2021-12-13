https://sputnik-georgia.ru/20211213/novogodnyaya-yarmarka-proydet-v-tbilisskom-parke-mtatsminda-262824747.html
Новогодняя ярмарка пройдет в тбилисском парке Мтацминда
Новогодняя ярмарка пройдет в тбилисском парке Мтацминда
Исключительно новогодняя тематика и приятная музыка ждут гостей мероприятия
2021-12-13T18:15+0400
2021-12-13T18:15+0400
2021-12-13T18:15+0400
общество
культура
новости
грузия
тбилиси
ярмарка игрушек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24361/19/243611931_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_42eb7395dbad58c5bea9b45642ec63ea.jpg
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Новогодняя ярмарка ручных изделий пройдет в столичном парке Мтацминда на выходных, 18 и 19 декабря.Организаторы приглашают желающих посетить выставку-продажу, которая состоится в открытом пространстве, на свежем воздухе. К слову, согреться можно будет вокруг бочек, в которых будет разведен костер."В новогодней атмосфере вы сможете найти интересные вещи, - говорится в анонсе мероприятия в Facebook. - На выставке-продаже будет представлена исключительно тематическая, новогодняя продукция".Музыкально мероприятие оформит диджей. А желающие принять участие в ярмарке должны отправить фото своих работ и контактную информацию по почте info@park.ge.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211129/rozhdestvenskaya-yarmarka-proydet-v-stolitse-gruzii-v-dekabre-262454036.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24361/19/243611931_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_fdc511e40059a3f7c75ada3b952e6feb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, культура, новости, грузия, тбилиси, ярмарка игрушек
Новогодняя ярмарка пройдет в тбилисском парке Мтацминда
Исключительно новогодняя тематика и приятная музыка ждут гостей мероприятия
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Новогодняя ярмарка ручных изделий пройдет в столичном парке Мтацминда на выходных, 18 и 19 декабря.
Организаторы приглашают желающих посетить выставку-продажу, которая состоится в открытом пространстве, на свежем воздухе. К слову, согреться можно будет вокруг бочек, в которых будет разведен костер.
"В новогодней атмосфере вы сможете найти интересные вещи, - говорится в анонсе
мероприятия в Facebook. - На выставке-продаже будет представлена исключительно тематическая, новогодняя продукция".
Музыкально мероприятие оформит диджей. А желающие принять участие в ярмарке должны отправить фото своих работ и контактную информацию по почте info@park.ge.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.