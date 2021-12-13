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Новогодняя ярмарка пройдет в тбилисском парке Мтацминда
Новогодняя ярмарка пройдет в тбилисском парке Мтацминда
Исключительно новогодняя тематика и приятная музыка ждут гостей мероприятия
2021-12-13T18:15+0400
2021-12-13T18:15+0400
общество
культура
новости
грузия
тбилиси
ярмарка игрушек
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Новогодняя ярмарка ручных изделий пройдет в столичном парке Мтацминда на выходных, 18 и 19 декабря.Организаторы приглашают желающих посетить выставку-продажу, которая состоится в открытом пространстве, на свежем воздухе. К слову, согреться можно будет вокруг бочек, в которых будет разведен костер."В новогодней атмосфере вы сможете найти интересные вещи, - говорится в анонсе мероприятия в Facebook. - На выставке-продаже будет представлена исключительно тематическая, новогодняя продукция".Музыкально мероприятие оформит диджей. А желающие принять участие в ярмарке должны отправить фото своих работ и контактную информацию по почте info@park.ge.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, культура, новости, грузия, тбилиси, ярмарка игрушек

Новогодняя ярмарка пройдет в тбилисском парке Мтацминда

18:15 13.12.2021
© photo: Sputnik / Viktor KaminskyНовогодняя ярмарка
Новогодняя ярмарка - Sputnik Грузия, 1920, 13.12.2021
© photo: Sputnik / Viktor Kaminsky
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Исключительно новогодняя тематика и приятная музыка ждут гостей мероприятия
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Новогодняя ярмарка ручных изделий пройдет в столичном парке Мтацминда на выходных, 18 и 19 декабря.
Организаторы приглашают желающих посетить выставку-продажу, которая состоится в открытом пространстве, на свежем воздухе. К слову, согреться можно будет вокруг бочек, в которых будет разведен костер.
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"В новогодней атмосфере вы сможете найти интересные вещи, - говорится в анонсе мероприятия в Facebook. - На выставке-продаже будет представлена исключительно тематическая, новогодняя продукция".
Музыкально мероприятие оформит диджей. А желающие принять участие в ярмарке должны отправить фото своих работ и контактную информацию по почте info@park.ge.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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