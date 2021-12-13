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Россия воспользовалась правом вето в Совбезе ООН на резолюцию по климату
Россия воспользовалась правом вето в Совбезе ООН на резолюцию по климату
Россия неоднократно скептически высказывалась о связи между проблемой изменения климата и конфликтами 13.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Россия наложила в Совете безопасности ООН вето на проект резолюции, внесенную на заседание СБ Ирландии и Нигера, передает корреспондент РИА Новости.Документ предлагал миротворческим операциям и политическим миссиям организации учитывать в своих оценках и деятельности воздействие изменения климата на ситуацию с безопасностью. Россия неоднократно скептически высказывалась в СБ ООН о связи между проблемой изменения климата и конфликтами.Авторы заблокированного проекта заявляли, что "Совет Безопасности неоднократно подчеркивал необходимость того, чтобы ООН, региональные организации и государства-члены принимали во внимание… воздействие неблагоприятных последствий изменения климата на их деятельность, программы и стратегии" в странах. Как отмечалось в тексте, СБ ООН намерен принять во внимание стратегии урегулирования конфликтов, включающие информацию о последствиях изменения климата для ситуации в сфере безопасности.Согласно тексту, СБ ООН также просит генсека представить доклад о воздействии изменения климата на безопасность.Согласно тексту, Совбез призвал бы специальные политические миссии и миротворческие операции ООН учитывать последствия изменения климата для безопасности в своих оценках и деятельности по предотвращению конфликтов.
https://sputnik-georgia.ru/20211102/strany-s-razvitoy-promyshlennostyu-otvetstvenny-za-izmenenie-klimata---merkel-261711063.html
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Россия воспользовалась правом вето в Совбезе ООН на резолюцию по климату

21:34 13.12.2021 (обновлено: 21:43 13.12.2021)
© photo: Sputnik / Dmitry Astakhov / Перейти в фотобанкСовет Безопасности ООН
Совет Безопасности ООН - Sputnik Грузия, 1920, 13.12.2021
© photo: Sputnik / Dmitry Astakhov
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Россия неоднократно скептически высказывалась о связи между проблемой изменения климата и конфликтами
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Россия наложила в Совете безопасности ООН вето на проект резолюции, внесенную на заседание СБ Ирландии и Нигера, передает корреспондент РИА Новости.
Документ предлагал миротворческим операциям и политическим миссиям организации учитывать в своих оценках и деятельности воздействие изменения климата на ситуацию с безопасностью. Россия неоднократно скептически высказывалась в СБ ООН о связи между проблемой изменения климата и конфликтами.
Авторы заблокированного проекта заявляли, что "Совет Безопасности неоднократно подчеркивал необходимость того, чтобы ООН, региональные организации и государства-члены принимали во внимание… воздействие неблагоприятных последствий изменения климата на их деятельность, программы и стратегии" в странах.
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Как отмечалось в тексте, СБ ООН намерен принять во внимание стратегии урегулирования конфликтов, включающие информацию о последствиях изменения климата для ситуации в сфере безопасности.
Согласно тексту, СБ ООН также просит генсека представить доклад о воздействии изменения климата на безопасность.
Согласно тексту, Совбез призвал бы специальные политические миссии и миротворческие операции ООН учитывать последствия изменения климата для безопасности в своих оценках и деятельности по предотвращению конфликтов.
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