https://sputnik-georgia.ru/20211213/rossiya-vospolzovalas-pravom-veto-v-sovbeze-oon-na-rezolyutsiyu-po-klimatu-262829053.html

Россия воспользовалась правом вето в Совбезе ООН на резолюцию по климату

Россия воспользовалась правом вето в Совбезе ООН на резолюцию по климату

Россия неоднократно скептически высказывалась о связи между проблемой изменения климата и конфликтами 13.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-13T21:34+0400

2021-12-13T21:34+0400

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Россия наложила в Совете безопасности ООН вето на проект резолюции, внесенную на заседание СБ Ирландии и Нигера, передает корреспондент РИА Новости.Документ предлагал миротворческим операциям и политическим миссиям организации учитывать в своих оценках и деятельности воздействие изменения климата на ситуацию с безопасностью. Россия неоднократно скептически высказывалась в СБ ООН о связи между проблемой изменения климата и конфликтами.Авторы заблокированного проекта заявляли, что "Совет Безопасности неоднократно подчеркивал необходимость того, чтобы ООН, региональные организации и государства-члены принимали во внимание… воздействие неблагоприятных последствий изменения климата на их деятельность, программы и стратегии" в странах. Как отмечалось в тексте, СБ ООН намерен принять во внимание стратегии урегулирования конфликтов, включающие информацию о последствиях изменения климата для ситуации в сфере безопасности.Согласно тексту, СБ ООН также просит генсека представить доклад о воздействии изменения климата на безопасность.Согласно тексту, Совбез призвал бы специальные политические миссии и миротворческие операции ООН учитывать последствия изменения климата для безопасности в своих оценках и деятельности по предотвращению конфликтов.

https://sputnik-georgia.ru/20211102/strany-s-razvitoy-promyshlennostyu-otvetstvenny-za-izmenenie-klimata---merkel-261711063.html

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