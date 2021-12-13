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https://sputnik-georgia.ru/20211213/tbilisskiy-metropoliten-obnovitsya---meriya-zakupit-poezda-na-49-mln-evro-262818553.html
Тбилисский метрополитен обновится – мэрия закупит поезда на 49 млн евро
Тбилисский метрополитен обновится – мэрия закупит поезда на 49 млн евро
Победившая в тендере компания уже выявлена, она должна предоставить вагоны в течение 36 месяцев 13.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-13T15:46+0400
2021-12-13T15:59+0400
экономика
новости
грузия
тбилиси
тбилисская транспортная компания
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Мэрия Тбилиси планирует закупить 11 поездов для метрополитена в течение последующих трех лет – всего речь идет о 44 вагонах стоимостью около 49,2 миллиона евро, информацию сообщили в пресс-службе ведомства.Победившая в тендере компания уже выявлена, она должна предоставить вагоны в течение 36 месяцев. За один год планируется завести восемь вагонов.Кроме того, при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) запланирован ремонт по меньшей мере десяти станций метро. Предварительный бюджет составляет 45 миллионов евро.Начало ремонтных работ планируется начать на станции метро Гурамишвили, Вокзальная площадь, Сараджишвили, Марджанишвили, Площадь свободы, 300 арагвинцев, Руставели, Исани, Церетели и Надзаладеви.Что касается станции метро Варкетили, то завершаются работы по проектированию. О начале строительных работ планируется объявить в начале будущего года.В январе 2018 года на станции метро "Варкетили" произошло ЧП – на пассажиров, находившихся на станции, обрушился потолок, несколько человек получили повреждения. С тех пор эту станцию хотят модернизировать.По информации мэрии Тбилиси, ремонтные работы на одной из открытых станций метрополитена "Гоциридзе" завершатся через семь месяцев. Работы начались еще летом 2020 года, они уже должны были быть завершенными, но возникли проблемы с компанией-подрядчиком, выигравшей тендер. На нее был наложен крупный штраф.В связи с реконструкцией станции метро "Гоциридзе" Тбилисская транспортная компания подписала контракт с новым контрактором – компанией "Mamison" 11 ноября 2021 года.Что касается станции метро Ахметели и Марджанишвили, то столичная мэрия активно работает над обустройством эскалаторов. В связи с этим переговоры ведутся с Азиатским банком развития. На данном этапе ведутся технические и экономические исследования, на основании которых и будут приняты соответствующие решения.На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции и две ветки. Общая протяженность линий метро – 57 километров: длина первой ветки – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211206/v-tbilisi-stantsii-metro-prevratyat-v-galerei-sovremennogo-iskusstva-262629445.html
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экономика, новости, грузия, тбилиси, тбилисская транспортная компания

Тбилисский метрополитен обновится – мэрия закупит поезда на 49 млн евро

15:46 13.12.2021 (обновлено: 15:59 13.12.2021)
© Sputnik / Denis AslanovПоезд метро Тбилиси
Поезд метро Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 13.12.2021
© Sputnik / Denis Aslanov
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Победившая в тендере компания уже выявлена, она должна предоставить вагоны в течение 36 месяцев
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Мэрия Тбилиси планирует закупить 11 поездов для метрополитена в течение последующих трех лет – всего речь идет о 44 вагонах стоимостью около 49,2 миллиона евро, информацию сообщили в пресс-службе ведомства.
Победившая в тендере компания уже выявлена, она должна предоставить вагоны в течение 36 месяцев. За один год планируется завести восемь вагонов.
Кроме того, при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) запланирован ремонт по меньшей мере десяти станций метро. Предварительный бюджет составляет 45 миллионов евро.
Начало ремонтных работ планируется начать на станции метро Гурамишвили, Вокзальная площадь, Сараджишвили, Марджанишвили, Площадь свободы, 300 арагвинцев, Руставели, Исани, Церетели и Надзаладеви.
Станция тбилисского метро Площадь Свободы - Sputnik Грузия, 1920, 06.12.2021
В Тбилиси станции метро "превратят" в галереи современного искусства
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Что касается станции метро Варкетили, то завершаются работы по проектированию. О начале строительных работ планируется объявить в начале будущего года.
В январе 2018 года на станции метро "Варкетили" произошло ЧП – на пассажиров, находившихся на станции, обрушился потолок, несколько человек получили повреждения. С тех пор эту станцию хотят модернизировать.
По информации мэрии Тбилиси, ремонтные работы на одной из открытых станций метрополитена "Гоциридзе" завершатся через семь месяцев. Работы начались еще летом 2020 года, они уже должны были быть завершенными, но возникли проблемы с компанией-подрядчиком, выигравшей тендер. На нее был наложен крупный штраф.
В связи с реконструкцией станции метро "Гоциридзе" Тбилисская транспортная компания подписала контракт с новым контрактором – компанией "Mamison" 11 ноября 2021 года.
Что касается станции метро Ахметели и Марджанишвили, то столичная мэрия активно работает над обустройством эскалаторов. В связи с этим переговоры ведутся с Азиатским банком развития. На данном этапе ведутся технические и экономические исследования, на основании которых и будут приняты соответствующие решения.
На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции и две ветки. Общая протяженность линий метро – 57 километров: длина первой ветки – 40 километров, а второй – 17 километров.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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