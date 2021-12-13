https://sputnik-georgia.ru/20211213/vosstanovlenie-chaynykh-plantatsiy-prodolzhitsya-v-gruzii-262827750.html

Восстановление чайных плантаций продолжится в Грузии

Восстановление чайных плантаций продолжится в Грузии

Всего в Грузии планируется восстановить чайные плантации на семи тысячах гектаров 13.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. В рамках государственной программы по реабилитации чайных плантаций будут осуществлены два проекта по восстановлению производства чая на 50 гектарах в Западной Грузии, решение было принято на заседании правительства в понедельник, 13 декабря.В частности в рамках госпрограммы намечена реабилитация чайных плантаций в селе Сочхети (Ткибульского района) Имерети, где будет восстановлено 37.26 га чайных плантаций,Общая стоимость работ составляет 134 120 лари (43 тысячи долларов), из которых софинансирование государства составит 93,1 тысячи лари лари (30 тысяч долларов), а 41 тысяча лари (13 тысяч долларов) - инвестиции бенефициара, компании "Гринхил".Чайные плантации будут переданы фермерам Грузии за символическую цену >>Также будет проведена реабилитация 14,5 га чайных плантаций в Имерети, в селе Дедалаури Хонского муниципалитета.Общая стоимость работ составляет 52,2 тысячи лари (17 тысяч долларов), из которых государственное софинансирование составляет 36,3 тысячи лари (12 тысяч долларов), а 16 тысяч лари (5 тысяч долларов) инвестирует компания "Эртоба".Осуществление госпрограммы по реабилитации чайных плантаций началась с 2016 года. В рамках программы, планируется поэтапная реабилитация семи тысяч гектаров чайных плантаций, существующих на балансе государства.На восстановлении чайных плантаций в Грузии решили сэкономить >>Началом чаеводства в Грузии считаются 30-е годы XIX века, когда князь Миха Эристави вырастил чай в своем имении в Гурии, близ Озургети. В 1864 году грузинский князь повез первый образец грузинского чая на Всероссийскую выставку в Санкт-Петербург.Наглядным доказательством того, что чайный куст, выращенный в Грузии, может быть источником высококачественного байхового чая, служит Большая золотая медаль, полученная в 1899 году на Всемирной выставке в Париже.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, правительство грузии, чай