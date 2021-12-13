https://sputnik-georgia.ru/20211213/vrach-zayavil-chto-saakashvili-nuzhno-lechit-nervy-za-rubezhom--262801219.html

Врач заявил, что Саакашвили нужно лечить нервы за рубежом

Врач заявил, что Саакашвили нужно лечить нервы за рубежом

Сам Саакашвили категорически против продолжения лечения за границей 13.12.2021, Sputnik Грузия

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общество

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили нуждается в курсе психоневрологической реабилитации за рубежом, заявил невролог Центра реабилитации жертв пыток "Эмпатия" Отар Тоидзе.Наряду с консилиумом врачей при Народном защитнике Грузии, "Эмпатия" осуществляет мониторинг состояния здоровья Саакашвили, который продолжает курс лечения в Горийском военном госпитале после 50-дневной голодовки.В начале декабря глава центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани заявила, что в течение продолжительного времени Саакашвили давали большие дозы психотропных препаратов. На фоне этих сообщений омбудсмен поручил изучить психическое состояние Саакашвили врачам, которых аппарат Народного защитника пригласил в качестве независимых экспертов.Сегодня омбудсмен Нино Ломджария заявила журналистам, что решение о переводе Саакашвили в клинику за рубежом может быть принято только на основании рекомендаций специалистов. Консилиум при Народном защитнике опубликует очередное заключение по состоянию Саакашвили в ближайшие дни.Личный врач экс-президента заявил, что сам Саакашвили категорически против продолжения лечения за границей.Саакашвили находится в Горийском госпитале с 20 ноября, куда был переведен из тюремной больнице. Как ранее заявляли в Минюсте Грузии, после завершения лечения экс-президента вернут в тюрьму №12 в городе Рустави, куда его определили в день задержания 1 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили