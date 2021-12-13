https://sputnik-georgia.ru/20211213/vrach-zayavil-chto-saakashvili-nuzhno-lechit-nervy-za-rubezhom--262801219.html
Врач заявил, что Саакашвили нужно лечить нервы за рубежом
Врач заявил, что Саакашвили нужно лечить нервы за рубежом
Сам Саакашвили категорически против продолжения лечения за границей 13.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-13T00:03+0400
2021-12-13T00:03+0400
2021-12-13T00:14+0400
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михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили нуждается в курсе психоневрологической реабилитации за рубежом, заявил невролог Центра реабилитации жертв пыток "Эмпатия" Отар Тоидзе.Наряду с консилиумом врачей при Народном защитнике Грузии, "Эмпатия" осуществляет мониторинг состояния здоровья Саакашвили, который продолжает курс лечения в Горийском военном госпитале после 50-дневной голодовки.В начале декабря глава центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани заявила, что в течение продолжительного времени Саакашвили давали большие дозы психотропных препаратов. На фоне этих сообщений омбудсмен поручил изучить психическое состояние Саакашвили врачам, которых аппарат Народного защитника пригласил в качестве независимых экспертов.Сегодня омбудсмен Нино Ломджария заявила журналистам, что решение о переводе Саакашвили в клинику за рубежом может быть принято только на основании рекомендаций специалистов. Консилиум при Народном защитнике опубликует очередное заключение по состоянию Саакашвили в ближайшие дни.Личный врач экс-президента заявил, что сам Саакашвили категорически против продолжения лечения за границей.Саакашвили находится в Горийском госпитале с 20 ноября, куда был переведен из тюремной больнице. Как ранее заявляли в Минюсте Грузии, после завершения лечения экс-президента вернут в тюрьму №12 в городе Рустави, куда его определили в день задержания 1 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Врач заявил, что Саакашвили нужно лечить нервы за рубежом
00:03 13.12.2021 (обновлено: 00:14 13.12.2021)
Сам Саакашвили категорически против продолжения лечения за границей
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили нуждается в курсе психоневрологической реабилитации за рубежом, заявил невролог Центра реабилитации жертв пыток "Эмпатия" Отар Тоидзе.
Наряду с консилиумом врачей при Народном защитнике Грузии, "Эмпатия" осуществляет мониторинг состояния здоровья Саакашвили, который продолжает курс лечения в Горийском военном госпитале после 50-дневной голодовки.
"В его заболевании ведущим является неврологический статус. Стабильными проблемами являются проблемы с передвижением, координацией, изменчивость характера, однако это не выходит за нормативные рамки. Сейчас он нуждается, в основном, в специальной реабилитации. Мы называем это нейрореабилитацией и психоневрологической реабилитацией, возможностей которой в Грузии мы не нашли", — сказал Тоидзе.
В начале декабря глава центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани заявила, что в течение продолжительного времени Саакашвили давали большие дозы психотропных препаратов. На фоне этих сообщений омбудсмен поручил изучить психическое состояние Саакашвили врачам, которых аппарат Народного защитника пригласил в качестве независимых экспертов.
Сегодня омбудсмен Нино Ломджария заявила журналистам, что решение о переводе Саакашвили в клинику за рубежом может быть принято только на основании рекомендаций специалистов. Консилиум при Народном защитнике опубликует очередное заключение по состоянию Саакашвили в ближайшие дни.
Личный врач экс-президента заявил, что сам Саакашвили категорически против продолжения лечения за границей.
Саакашвили находится в Горийском госпитале с 20 ноября, куда был переведен из тюремной больнице. Как ранее заявляли в Минюсте Грузии, после завершения лечения экс-президента вернут в тюрьму №12 в городе Рустави, куда его определили в день задержания 1 октября.
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