Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211213/vrach-zayavil-chto-saakashvili-nuzhno-lechit-nervy-za-rubezhom--262801219.html
Врач заявил, что Саакашвили нужно лечить нервы за рубежом
Врач заявил, что Саакашвили нужно лечить нервы за рубежом
Сам Саакашвили категорически против продолжения лечения за границей 13.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-13T00:03+0400
2021-12-13T00:14+0400
общество
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/16/262280696_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_4946dd9ecb30b918d816be6cac1ad3dc.jpg
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили нуждается в курсе психоневрологической реабилитации за рубежом, заявил невролог Центра реабилитации жертв пыток "Эмпатия" Отар Тоидзе.Наряду с консилиумом врачей при Народном защитнике Грузии, "Эмпатия" осуществляет мониторинг состояния здоровья Саакашвили, который продолжает курс лечения в Горийском военном госпитале после 50-дневной голодовки.В начале декабря глава центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани заявила, что в течение продолжительного времени Саакашвили давали большие дозы психотропных препаратов. На фоне этих сообщений омбудсмен поручил изучить психическое состояние Саакашвили врачам, которых аппарат Народного защитника пригласил в качестве независимых экспертов.Сегодня омбудсмен Нино Ломджария заявила журналистам, что решение о переводе Саакашвили в клинику за рубежом может быть принято только на основании рекомендаций специалистов. Консилиум при Народном защитнике опубликует очередное заключение по состоянию Саакашвили в ближайшие дни.Личный врач экс-президента заявил, что сам Саакашвили категорически против продолжения лечения за границей.Саакашвили находится в Горийском госпитале с 20 ноября, куда был переведен из тюремной больнице. Как ранее заявляли в Минюсте Грузии, после завершения лечения экс-президента вернут в тюрьму №12 в городе Рустави, куда его определили в день задержания 1 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211212/ombudsmen-i-vrachi-rasskazali-o-sostoyanii-saakashvili-262799174.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/16/262280696_34:0:1170:852_1920x0_80_0_0_df9758042f37891fb62a5b0b6eeb0381.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Врач заявил, что Саакашвили нужно лечить нервы за рубежом

00:03 13.12.2021 (обновлено: 00:14 13.12.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliГорийский военный госпиталь. Главный вход
Горийский военный госпиталь. Главный вход - Sputnik Грузия, 1920, 13.12.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Подписаться на
Сам Саакашвили категорически против продолжения лечения за границей
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили нуждается в курсе психоневрологической реабилитации за рубежом, заявил невролог Центра реабилитации жертв пыток "Эмпатия" Отар Тоидзе.
Наряду с консилиумом врачей при Народном защитнике Грузии, "Эмпатия" осуществляет мониторинг состояния здоровья Саакашвили, который продолжает курс лечения в Горийском военном госпитале после 50-дневной голодовки.
"В его заболевании ведущим является неврологический статус. Стабильными проблемами являются проблемы с передвижением, координацией, изменчивость характера, однако это не выходит за нормативные рамки. Сейчас он нуждается, в основном, в специальной реабилитации. Мы называем это нейрореабилитацией и психоневрологической реабилитацией, возможностей которой в Грузии мы не нашли", — сказал Тоидзе.
В начале декабря глава центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани заявила, что в течение продолжительного времени Саакашвили давали большие дозы психотропных препаратов. На фоне этих сообщений омбудсмен поручил изучить психическое состояние Саакашвили врачам, которых аппарат Народного защитника пригласил в качестве независимых экспертов.
Сегодня омбудсмен Нино Ломджария заявила журналистам, что решение о переводе Саакашвили в клинику за рубежом может быть принято только на основании рекомендаций специалистов. Консилиум при Народном защитнике опубликует очередное заключение по состоянию Саакашвили в ближайшие дни.
Горийский военный госпиталь. Главный вход - Sputnik Грузия, 1920, 12.12.2021
Омбудсмен и врачи оценили состояние Саакашвили
Вчера, 20:01
Личный врач экс-президента заявил, что сам Саакашвили категорически против продолжения лечения за границей.
Саакашвили находится в Горийском госпитале с 20 ноября, куда был переведен из тюремной больнице. Как ранее заявляли в Минюсте Грузии, после завершения лечения экс-президента вернут в тюрьму №12 в городе Рустави, куда его определили в день задержания 1 октября.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:03Врач заявил, что Саакашвили нужно лечить нервы за рубежом
ВчераДТП на востоке Грузии - автомобиль насмерть сбил пешехода
ВчераКак "Спутник V" эффективен против "омикрона" проверят за 10 дней
ВчераСиноптики предупреждают: в нескольких регионах Грузии ожидается сильный ветер
ВчераКакую елку выбрать: живую или искусственную?
ВчераОмбудсмен и врачи оценили состояние Саакашвили
ВчераСфинксы, британцы и не только: в Минске прошла выставка котов и кошек - видео
ВчераПутин: Россия сможет бороться с гиперзвуковым оружием других стран
ВчераАнтиваксеры в Кутаиси вновь протестовали против зеленых паспортов - видео
ВчераЖертвы семейного насилия в Грузии в 2021 году - омбудсмен представила отчет
ВчераНовая Каледония отказалась от независимости
ВчераКовид-статистика Грузии - последние данные о вакцинации против коронавируса
Вчера"Когда сдает тело, душа возвышается" - Моника Беллуччи откровенно о старении
ВчераАнтиваксеры Грузии собрались на акцию протеста в центре Тбилиси
ВчераВ Грузии любви много не бывает, или Три стороны медали
ВчераТри слова: ювелир раскрыл тайный смысл кольца Кейт Миддлтон, с которым она не расстается
ВчераКак Лев переплыл Енисей - послесловие к матчу грузинских и российских регбистов
ВчераИз Грузии в Россию вывезли почти 10 тысяч тонн мандаринов
ВчераБустерная прививка помогает при борьбе с "омикроном", считает иммунолог
Вчера"Детское Евровидение - 2021": когда и как голосовать за участников конкурса?