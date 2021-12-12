Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211212/ombudsmen-i-vrachi-rasskazali-o-sostoyanii-saakashvili-262799174.html
Омбудсмен и врачи рассказали о состоянии Саакашвили
Омбудсмен и врачи рассказали о состоянии Саакашвили
Врачи в ближайшие дни опубликуют окончательный отчет о состоянии здоровья Михаила Саакашвили и свои рекомендации 12.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-12T20:01+0400
2021-12-12T20:04+0400
общество
новости
грузия
михаил саакашвили
народный защитник грузии
военный госпиталь в гори
нино ломджария
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/16/262280719_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d564170568bc89c8c79544d1dd7ca8d5.jpg
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария и созванный ею консилиум врачей недавно покинули Горийский военный госпиталь, где посетили заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и оценили состояние его здоровья.В четверг, 9 декабря, Народный защитник Грузии заявила, что изучит вопрос оптимальности дозировки психотропных препаратов, назначенных экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, а также его психическое здоровье вместе с консилиумом врачей.По словам омбудсмена, Михаила Саакашвили проверили несколько специалистов разных направлений. Врачи в ближайшие дни опубликуют окончательный отчет о состоянии здоровья Михаила Саакашвили и свои рекомендации.По словам Ломджария, Саакашвили до сих пор не обеспечен местом для прогулок, где он мог бы находиться на свежем воздухе, что остается довольно серьезной проблемой. Кроме того, как считает омбудсмен, пациенту Саакашвили необходимо увеличить физическую нагрузку.Что касается возможного перевода Михаила Саакашвили на лечение за границу, омбудсмен считает, что для этого его состояние должны оценить врачи и дать соответствующие рекомендации.Как рассказала журналистам врач-психиатр Марине Кураташвили, врачи должны обсудить дальнейшее лечение экс-президента Грузии и пока сложно говорить о чем-то точно."Есть проблемы . Михаилу Саакашвили нужна как медицинская, так и психотерапевтическая помощь", - заявила Кураташвили.Озабоченность омбудсмена вызвало заявление главы реабилитационного центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани о том, что Михаилу Саакашвили как в тюрьме, так и тюремной больнице вводили психотропные препараты, неадекватное употребление которых расценивается как фармакологическая пытка. Врач пообещала, что эксперты ее организации подготовят еще один отчет по состоянию и лечению Саакашвили и направят его в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).В свою очередь, лечащий врач Саакашвили Нино Гогоришвили заявила, что психотропные препараты экс-президенту были назначены из-за проблем со сном, начавшихся еще до попадания в тюрьму и начала голодовки.Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был переведен из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори, где он проходит курс реабилитации после 50-дневной голодовки.По данным министерства юстиции, после завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму в Рустави, куда он был помещен сразу после задержания 1 октября. Ему предстоит провести в заключении 6 лет. Еще по трем уголовным делам Саакашвили пока не вынесен приговор.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211211/sostoyanie-saakashvili-otsenit-psikhiatr-262783560.html
https://sputnik-georgia.ru/20211210/vlasti-gruzii-otvetili-na-predlozhenie-saakashvili-nachat-bolshuyu-perezagruzku--262751776.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/16/262280719_144:0:1280:852_1920x0_80_0_0_738ce0b6767b5697979ceea6fd7cff4a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, михаил саакашвили, народный защитник грузии, военный госпиталь в гори, нино ломджария, возвращение и арест саакашвили

Омбудсмен и врачи рассказали о состоянии Саакашвили

20:01 12.12.2021 (обновлено: 20:04 12.12.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliГорийский военный госпиталь. Главный вход
Горийский военный госпиталь. Главный вход - Sputnik Грузия, 1920, 12.12.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Подписаться на
Врачи в ближайшие дни опубликуют окончательный отчет о состоянии здоровья Михаила Саакашвили и свои рекомендации
ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария и созванный ею консилиум врачей недавно покинули Горийский военный госпиталь, где посетили заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и оценили состояние его здоровья.
В четверг, 9 декабря, Народный защитник Грузии заявила, что изучит вопрос оптимальности дозировки психотропных препаратов, назначенных экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, а также его психическое здоровье вместе с консилиумом врачей.
"Я пока ничего не могу сказать, я не врач, врачи сами расскажут. По их словам, в некоторых случаях ситуация изменилась к лучшему, в некоторых случаях - ухудшилась", - заявила Нино Ломджария.
По словам омбудсмена, Михаила Саакашвили проверили несколько специалистов разных направлений. Врачи в ближайшие дни опубликуют окончательный отчет о состоянии здоровья Михаила Саакашвили и свои рекомендации.
По словам Ломджария, Саакашвили до сих пор не обеспечен местом для прогулок, где он мог бы находиться на свежем воздухе, что остается довольно серьезной проблемой. Кроме того, как считает омбудсмен, пациенту Саакашвили необходимо увеличить физическую нагрузку.
Что касается возможного перевода Михаила Саакашвили на лечение за границу, омбудсмен считает, что для этого его состояние должны оценить врачи и дать соответствующие рекомендации.
Судебный процесс над Михаилом Саакашвили 29 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 11.12.2021
Состояние Саакашвили оценит психиатр
Вчера, 16:40
Как рассказала журналистам врач-психиатр Марине Кураташвили, врачи должны обсудить дальнейшее лечение экс-президента Грузии и пока сложно говорить о чем-то точно.
"Есть проблемы . Михаилу Саакашвили нужна как медицинская, так и психотерапевтическая помощь", - заявила Кураташвили.
Озабоченность омбудсмена вызвало заявление главы реабилитационного центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани о том, что Михаилу Саакашвили как в тюрьме, так и тюремной больнице вводили психотропные препараты, неадекватное употребление которых расценивается как фармакологическая пытка. Врач пообещала, что эксперты ее организации подготовят еще один отчет по состоянию и лечению Саакашвили и направят его в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
В свою очередь, лечащий врач Саакашвили Нино Гогоришвили заявила, что психотропные препараты экс-президенту были назначены из-за проблем со сном, начавшихся еще до попадания в тюрьму и начала голодовки.
Михаил Саакашвили улыбается за решеткой в зале суда. Процесс в Тбилисском городском суде - Sputnik Грузия, 1920, 10.12.2021
Власти Грузии ответили на предложение Саакашвили начать "большую перезагрузку"
10 декабря, 13:54
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был переведен из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори, где он проходит курс реабилитации после 50-дневной голодовки.
По данным министерства юстиции, после завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму в Рустави, куда он был помещен сразу после задержания 1 октября. Ему предстоит провести в заключении 6 лет. Еще по трем уголовным делам Саакашвили пока не вынесен приговор.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:01Омбудсмен и врачи рассказали о состоянии Саакашвили
19:48Сфинксы, британцы и не только: в Минске прошла выставка котов и кошек - видео
19:30Путин: Россия сможет бороться с гиперзвуковым оружием других стран
18:51Антиваксеры в Кутаиси вновь протестовали против зеленых паспортов - видео
18:29Жертвы семейного насилия в Грузии в 2021 году - омбудсмен представила отчет
18:01Новая Каледония отказалась от независимости
17:31Ковид-статистика Грузии - последние данные о вакцинации против коронавируса
17:02"Когда сдает тело, душа возвышается" - Моника Беллуччи откровенно о старении
16:29Антиваксеры Грузии собрались на акцию протеста в центре Тбилиси
16:01В Грузии любви много не бывает, или Три стороны медали
15:01Три слова: ювелир раскрыл тайный смысл кольца Кейт Миддлтон, с которым она не расстается
14:32Как Лев переплыл Енисей - послесловие к матчу грузинских и российских регбистов
13:31Из Грузии в Россию вывезли почти 10 тысяч тонн мандаринов
12:30Бустерная прививка помогает при борьбе с "омикроном", считает иммунолог
12:01"Детское Евровидение - 2021": когда и как голосовать за участников конкурса?
11:31Мужчина ранил бывшую жену и младенца на юге Грузии
11:10В зимнем парке в Ереване официально открыт самый большой в Армении каток - видео
10:56Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 2 922
10:32Как встречать Новый год в Грузии: эпидемиологи дали рекомендации
09:01В Грузии стал падать уровень преступности: Топ-5 самых частых преступлений