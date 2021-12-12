https://sputnik-georgia.ru/20211212/ombudsmen-i-vrachi-rasskazali-o-sostoyanii-saakashvili-262799174.html

Омбудсмен и врачи рассказали о состоянии Саакашвили

Омбудсмен и врачи рассказали о состоянии Саакашвили

Врачи в ближайшие дни опубликуют окончательный отчет о состоянии здоровья Михаила Саакашвили и свои рекомендации 12.12.2021, Sputnik Грузия

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общество

новости

грузия

михаил саакашвили

народный защитник грузии

военный госпиталь в гори

нино ломджария

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария и созванный ею консилиум врачей недавно покинули Горийский военный госпиталь, где посетили заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и оценили состояние его здоровья.В четверг, 9 декабря, Народный защитник Грузии заявила, что изучит вопрос оптимальности дозировки психотропных препаратов, назначенных экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, а также его психическое здоровье вместе с консилиумом врачей.По словам омбудсмена, Михаила Саакашвили проверили несколько специалистов разных направлений. Врачи в ближайшие дни опубликуют окончательный отчет о состоянии здоровья Михаила Саакашвили и свои рекомендации.По словам Ломджария, Саакашвили до сих пор не обеспечен местом для прогулок, где он мог бы находиться на свежем воздухе, что остается довольно серьезной проблемой. Кроме того, как считает омбудсмен, пациенту Саакашвили необходимо увеличить физическую нагрузку.Что касается возможного перевода Михаила Саакашвили на лечение за границу, омбудсмен считает, что для этого его состояние должны оценить врачи и дать соответствующие рекомендации.Как рассказала журналистам врач-психиатр Марине Кураташвили, врачи должны обсудить дальнейшее лечение экс-президента Грузии и пока сложно говорить о чем-то точно."Есть проблемы . Михаилу Саакашвили нужна как медицинская, так и психотерапевтическая помощь", - заявила Кураташвили.Озабоченность омбудсмена вызвало заявление главы реабилитационного центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани о том, что Михаилу Саакашвили как в тюрьме, так и тюремной больнице вводили психотропные препараты, неадекватное употребление которых расценивается как фармакологическая пытка. Врач пообещала, что эксперты ее организации подготовят еще один отчет по состоянию и лечению Саакашвили и направят его в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).В свою очередь, лечащий врач Саакашвили Нино Гогоришвили заявила, что психотропные препараты экс-президенту были назначены из-за проблем со сном, начавшихся еще до попадания в тюрьму и начала голодовки.Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был переведен из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори, где он проходит курс реабилитации после 50-дневной голодовки.По данным министерства юстиции, после завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму в Рустави, куда он был помещен сразу после задержания 1 октября. Ему предстоит провести в заключении 6 лет. Еще по трем уголовным делам Саакашвили пока не вынесен приговор.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211211/sostoyanie-saakashvili-otsenit-psikhiatr-262783560.html

https://sputnik-georgia.ru/20211210/vlasti-gruzii-otvetili-na-predlozhenie-saakashvili-nachat-bolshuyu-perezagruzku--262751776.html

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общество, новости, грузия, михаил саакашвили, народный защитник грузии, военный госпиталь в гори, нино ломджария, возвращение и арест саакашвили