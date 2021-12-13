https://sputnik-georgia.ru/20211213/zolotaya-moneta-s-izobrazheniem-tsaritsy-tamar-postupit-v-prodazhu-14-dekabrya-262825774.html

Золотая монета с изображением царицы Тамар поступит в продажу 14 декабря

Золотая монета с изображением царицы Тамар поступит в продажу 14 декабря

В наличии имеется 500 штук золотых монет с изображением царицы Тамар, стоимостью 1,5 тысячи лари за каждую 13.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-13T18:48+0400

2021-12-13T18:48+0400

2021-12-13T18:48+0400

экономика

новости

грузия

коллекционная монета

царица тамар

давид iv строитель

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии начнет продажу новой золотой коллекционной монеты с изображением царицы Тамар 14 декабря, говорится в сообщении регулятора.Нацбанк Грузии развивает нумизматическое направление и в целях популяризации истории Грузии продолжает работу над коллекционной серией монет "Цари Грузии". Золотые монеты Давида Строителя поступили в продажу 13 декабря.Продажа монеты номиналом 5 лари начнется в 10:00 по местному времени. Золотая монета (900-й пробы) диаметром 25 миллиметров весом 8,5 грамма.Монеты Давида и Тамар отчеканены на Литовском монетном дворе. Всего в наличии по 3 тысячи серебряных монет, стоимость каждой 110 лари. В наличии также по 500 штук золотых монет, стоимостью 1,5 тысячи лари за каждую.По информации Нацбанка, серебряные монеты Давида и Тамар поступят в продажу 15 и 16 декабря соответственно. Серебряная монета 925 пробы, ее вес 17 граммов, а диаметр 34 миллиметра.Монеты можно будет приобрести через онлайн-платформу www.tkt.ge с 10:00 по местному времени. Приобретенные золотые монеты потребителю доставят в течение декабря, а серебряные - января 2022 года.Описание монеты Царицы Тамар:Основная композиция аверса монеты - барельеф царицы Тамар с фрески монастыря Бетания. Слева от барельефа почерк царицы, а с правой стороны надпись "Царица Тамар", период ее правления "XII век" и символ Тамар на аверсе выпущенной монеты (в случае серебряной монеты эта деталь позолочена).На реверсе монеты изображение короны царицы Тамар (реконструкция по фреске монастыря Бертубани комплекса Давида-Гареджи). На монете нанесены надписи: "5 лари", "2021", "Сакартвело" ("Грузия", ред.) и "Georgia".Как отмечает Нацбанк, эскизы монет Давида и Тамар были отобраны на открытом конкурсе и подготовлены Нитой Гонгадзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211210/zolotaya-gruzinskaya-moneta-postupit-v-prodazhu-13-dekabrya-262766531.html

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экономика, новости, грузия, коллекционная монета, царица тамар, давид iv строитель