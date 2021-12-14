https://sputnik-georgia.ru/20211214/chelovekom-goda-2021-zhurnal-time-nazval-ilona-maska-262832351.html

"Человеком года-2021" журнал Time назвал Илона Маска

"Человеком года-2021" журнал Time назвал Илона Маска

Журналисты среди прочего отметили работу Маска над космической и автомобильной компаниями 14.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Журнала Time назван "Человеком года-2021" основателя американской компании SpaceX миллиардера Илона Маска."Человек года является символом влияния, немногие имели больше влияния на жизнь на Земле, чем Илон Маск, а в перспективе и на жизнь за пределами Земли", - посчитали в журнале.Журналисты Time среди прочего отметили работу Маска над космической и автомобильной компаниями, его активность в соцсетях, несмотря на "странные шутки" в Twitter, влияние заявлений бизнесмена на фондовые биржи и рынок криптовалют и его "вездесущность" во множестве различных сфер.Маска спросили, кем он восхищается из ныне живущих людей.Илон Маск родился 28 июня 1971 года в ЮАР. В возрасте десяти лет он научился программировать, а уже в 12 лет продал свою первую видеоигру, в которой игроку нужно было обстреливать инопланетян из лазерной пушки.В 2020 году победителями номинации "Человек года" стали нынешние президент и вице-президент США Джо Байден и Камала Харрис. Годом ранее журнал присудил это звание экоактивистке Грете Тунберг.

https://sputnik-georgia.ru/20211029/eto-budet-epichnyy-merch-ilon-mask-reshil-otkryt-vuz-s-neobychnym-nazvaniem-261601616.html

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