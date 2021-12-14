https://sputnik-georgia.ru/20211214/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na--3-988-262834072.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 988

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 988

За последние 24 часа от коронавируса скончались 49 человек, вылечились 3 722 пациента, а с начала пандемии – 840 985 14.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 988. Скончались 49 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 894 801 случай заражения. Грузия получит деньги на вакцинацию от ЕС>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 722 человека, с начала пандемии – 840 985. Скончались 12 826.За сутки сделано 53 255 тестов, в том числе 37 264 на антиген и 15 991 ПЦР-тест.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 7,49%, за последние 14 дней –7,64%, за последние семь дней – 7,15%.К этому времени в Грузии сделано 2 324 131 прививка от коронавируса, в том числе за последние сутки – 10 948.В карантине в данное время находятся 34 человека, в стационарах – 5 999, в ковид-гостиницах – 1 151.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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