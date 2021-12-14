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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 988
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 988
За последние 24 часа от коронавируса скончались 49 человек, вылечились 3 722 пациента, а с начала пандемии – 840 985 14.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-14T11:02+0400
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 988. Скончались 49 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 894 801 случай заражения. Грузия получит деньги на вакцинацию от ЕС&gt;&gt;Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 722 человека, с начала пандемии – 840 985. Скончались 12 826.За сутки сделано 53 255 тестов, в том числе 37 264 на антиген и 15 991 ПЦР-тест.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 7,49%, за последние 14 дней –7,64%, за последние семь дней – 7,15%.К этому времени в Грузии сделано 2 324 131 прививка от коронавируса, в том числе за последние сутки – 10 948.В карантине в данное время находятся 34 человека, в стационарах – 5 999, в ковид-гостиницах – 1 151.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 988

11:02 14.12.2021 (обновлено: 11:28 14.12.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - прохожие в масках на улице
Эпидемия коронавируса - прохожие в масках на улице - Sputnik Грузия, 1920, 14.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 49 человек, вылечились 3 722 пациента, а с начала пандемии – 840 985
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 988. Скончались 49 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 894 801 случай заражения.
Грузия получит деньги на вакцинацию от ЕС>>
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 722 человека, с начала пандемии – 840 985. Скончались 12 826.
За сутки сделано 53 255 тестов, в том числе 37 264 на антиген и 15 991 ПЦР-тест.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 7,49%, за последние 14 дней –7,64%, за последние семь дней – 7,15%.
К этому времени в Грузии сделано 2 324 131 прививка от коронавируса, в том числе за последние сутки – 10 948.
В карантине в данное время находятся 34 человека, в стационарах – 5 999, в ковид-гостиницах – 1 151.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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