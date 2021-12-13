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Грузия получит деньги на вакцинацию от ЕС
Грузия получит деньги на вакцинацию от ЕС
Выделенные средства направлены на борьбу с пандемией путем усиления процесса вакцинации в разных странах 13.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-13T22:25+0400
2021-12-13T23:35+0400
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Еврокомиссия увеличила размер помощи для Грузии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Молдовы и Украины с 40 миллионов до 75 миллионов евро на борьбу с коронавирусом, говорится в релизе представительства ЕС в ГрузииЕвропейская комиссия вместе с правительством Польши разработали инновационное соглашение по расширению равного доступа к вакцинам в регионе. Соглашение на сумму 35 миллионов евро направят на поддержку стран-членов ЕС в обеспечении вакцинами от COVID-19 стран Восточного партнерства.Выделенные 35 миллионов – дополнение к первому пакету поддержки стоимостью 40 миллионов евро, запущенному в феврале текущего года для немедленного повышения готовности стран к безопасной и эффективной вакцинации населения в партнерстве со Всемирной организацией здравоохранения.Министерство иностранных дел Польши будет оказывать помощь в распределении доступных доз вакцин в странах-членах в соответствии с потребностями стран Восточного партнерства, будет контролировать любые необходимые соглашения с производителями вакцин.В случае перепродажи Польский банк развития (BGK) будет использовать взнос ЕС на вакцину для компенсации странам-донорам на некоммерческой основе. Программа продлится до июня 2023 года или до истечения взноса ЕС.Выделенные средства направлены на борьбу с пандемией путем усиления процесса вакцинации в разных странах. По данным ВОЗ, на начало декабря 2021 года среднее количество людей, полностью вакцинированных от COVID-19 в шести странах, достигает лишь 28,7%, в то время как среди медицинских работников этот показатель составляет 70,3%. Этот механизм поможет странам-партнерам приблизиться к Глобальным стратегическим целям ВОЗ по вакцинации: 40% населения каждой страны к концу 2021 года и 70% к середине 2022 года.По данным на 13 декабря, полный курс вакцинации в Грузии прошли 1 047 569 человек, или 36.5% взрослого населения страны.Этот механизм предусматривает доставку первой партии из Португалии в Армению в ближайшие недели. Многие другие государства-члены уже выразили готовность участвовать в этой программе.ЕС поддерживает Восточное партнерство в размере 2,5 миллиарда евро на борьбу с последствиями пандемии, помогая справиться с кризисом в области здравоохранения и восстановить социально-экономическое восстановление.Примерно треть всех вводимых доз вакцины в странах Восточного партнерства предоставляется ЕС - либо путем прямого обмена вакцинами, либо косвенно через платформу COVAX.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211203/pochemu-grazhdane-gruzii-otkazyvayutsya-ot-vaktsinatsii-protiv-covid-19--poslednee-issledovanie-262577040.html
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общество, новости, грузия, грузия - ес, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Грузия получит деньги на вакцинацию от ЕС

22:25 13.12.2021 (обновлено: 23:35 13.12.2021)
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - вакцинация населения Грузии против ковида
Эпидемия коронавируса - вакцинация населения Грузии против ковида - Sputnik Грузия, 1920, 13.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Выделенные средства направлены на борьбу с пандемией путем усиления процесса вакцинации в разных странах
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Еврокомиссия увеличила размер помощи для Грузии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Молдовы и Украины с 40 миллионов до 75 миллионов евро на борьбу с коронавирусом, говорится в релизе представительства ЕС в Грузии
Европейская комиссия вместе с правительством Польши разработали инновационное соглашение по расширению равного доступа к вакцинам в регионе. Соглашение на сумму 35 миллионов евро направят на поддержку стран-членов ЕС в обеспечении вакцинами от COVID-19 стран Восточного партнерства.
Выделенные 35 миллионов – дополнение к первому пакету поддержки стоимостью 40 миллионов евро, запущенному в феврале текущего года для немедленного повышения готовности стран к безопасной и эффективной вакцинации населения в партнерстве со Всемирной организацией здравоохранения.
Эпидемия коронавируса - вакцинация населения Грузии против ковида - Sputnik Грузия, 1920, 03.12.2021
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Министерство иностранных дел Польши будет оказывать помощь в распределении доступных доз вакцин в странах-членах в соответствии с потребностями стран Восточного партнерства, будет контролировать любые необходимые соглашения с производителями вакцин.
В случае перепродажи Польский банк развития (BGK) будет использовать взнос ЕС на вакцину для компенсации странам-донорам на некоммерческой основе. Программа продлится до июня 2023 года или до истечения взноса ЕС.
Выделенные средства направлены на борьбу с пандемией путем усиления процесса вакцинации в разных странах. По данным ВОЗ, на начало декабря 2021 года среднее количество людей, полностью вакцинированных от COVID-19 в шести странах, достигает лишь 28,7%, в то время как среди медицинских работников этот показатель составляет 70,3%.
Этот механизм поможет странам-партнерам приблизиться к Глобальным стратегическим целям ВОЗ по вакцинации: 40% населения каждой страны к концу 2021 года и 70% к середине 2022 года.
По данным на 13 декабря, полный курс вакцинации в Грузии прошли 1 047 569 человек, или 36.5% взрослого населения страны.
Этот механизм предусматривает доставку первой партии из Португалии в Армению в ближайшие недели. Многие другие государства-члены уже выразили готовность участвовать в этой программе.
Пустые улицы Лондона во время пандемии коронавируса, декабрь 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 13.12.2021
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ЕС поддерживает Восточное партнерство в размере 2,5 миллиарда евро на борьбу с последствиями пандемии, помогая справиться с кризисом в области здравоохранения и восстановить социально-экономическое восстановление.
Примерно треть всех вводимых доз вакцины в странах Восточного партнерства предоставляется ЕС - либо путем прямого обмена вакцинами, либо косвенно через платформу COVAX.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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