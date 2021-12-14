https://sputnik-georgia.ru/20211214/glava-minekonomiki-gruzii-azerbaydzhan-ostaetsya-odnim-iz-glavnykh-partnerov-strany-262852837.html

Глава Минэкономики Грузии: Азербайджан остается одним из главных партнеров страны

Глава Минэкономики Грузии: Азербайджан остается одним из главных партнеров страны

В рамках бизнес-форума Азербайджан-Грузия-Турция подписаны пять документов в сферах торговли, экономики и промышленности 14.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-14T16:42+0400

2021-12-14T16:42+0400

2021-12-14T16:42+0400

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. За 10 месяцев 2021 года двусторонняя торговля между Грузией и Азербайджаном выросла на 16%, а экспорт в соседнюю страну на 22%, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.Глава Минэкономики находится с рабочим визитом в Баку, где принимает участие в трехстороннем бизнес-форуме Азербайджан-Грузия-Турция.Перед открытием трехстороннего бизнес-форума глава Минэкономики Грузии встретилась со своим азербайджанским коллегой министром экономики Азербайджана Михаилом Джабаровым, в ходе встречи были обсуждены двусторонние торгово-экономические вопросы и приоритетные направления сотрудничества двух стран.На встрече министров обсуждались крупные региональные проекты в формате Грузия-Азербайджан и трехстороннего сотрудничества Грузия-Азербайджан-Турция, которое активно и успешно реализуется на протяжении многих лет. В этой связи министр экономики Грузии подчеркнула важность проведения бизнес-форумов, которые проводятся с 2012 года, и в этом году представители деловых кругов трех стран встретятся в шестой раз."У нас, трех стран - Грузии, Азербайджана и Турции - есть много крупных совместных региональных проектов - в области нефти и газа, железной дороги. Это очень хорошая возможность еще раз обменяться мнениями о том, как сделать наше взаимное экономическое сотрудничество еще более плодотворным и, что самое главное, установить больше контактов между грузинским и азербайджанским бизнесом", - сказала Турнава.По информации Sputnik Азербайджан, в рамках бизнес-форума подписаны пять документов в сферах торговли, экономики и промышленности между учреждениями трех стран, осуществляющими деятельность в сфере бизнеса и инвестиций. Среди подписанных документов - меморандум о взаимопонимании между Фондом поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (Azpromo) и Торгово-промышленной палатой Грузии. Также подписан меморандум между Торгово-промышленной палатами Азербайджана и Грузии.Представители Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана и Союза азербайджанских бизнесменов Грузии (AZEBI) также подписали меморандум о взаимопонимании.По его словам, бизнес-форум - это хорошая возможность обозначить трехсторонние проекты, ведь торговля между странами с каждым годом становится все более активной."Мы убеждены, что углубление контактов между предприятиями в рамках бизнес-процесса, что выгодно для деловых кругов всех трех стран, укрепит региональное сотрудничество", - подчеркнул Джабаров.Торговые отношения между Грузией и Азербайджаном развиваются с каждым годом. На сегодняшний день страна входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Грузии. Оборот между странами в январе-октябре 2021 года составил 892 миллиона долларов (7,9% от всего внешнеторгового оборота Грузии).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, азербайджан, турция, натия турнава