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https://sputnik-georgia.ru/20211214/gruziya-vystupit-na-detskom-evrovidenii---2021-pod-vtorym-nomerom-262854093.html
Грузия выступит на "Детском Евровидении - 2021" под вторым номером
Грузия выступит на "Детском Евровидении - 2021" под вторым номером
Сегодня Николоз пройдет первую репетицию на сцене музыкального комплекса La Seine Musicale в Париже
2021-12-14T17:27+0400
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Представитель Грузии на "Детском Евровидении - 2021" Николоз Каджая выступит под вторым номером, сообщается на официальном сайте песенного конкурса.Конкурс песни "Детское Евровидение — 2021" состоится 19 декабря 2021 года на сцене музыкального комплекса La Seine Musicale в Париже. Право на это Франция получила после победы своей представительницы Валентины с песней J’imagine на прошлогоднем конкурсе. Традиционно прямую трансляцию из Франции будет вести Первый канал.Откроет Евровидение Германия, завершит финальный вечер конкурсант из Португалии. Всего в мероприятии принимают участие певцы из 19-ти стран. Сегодня Николоз Каджая пройдет первую репетицию на сцене La Seine Musicale в Париже.Голосование за участников "Детского Евровидения" стартует 17 декабря, с 23:00 часов, на портале junioreurovision.tv. Процесс голосования прекратится 19 декабря, до начала прямого эфира финала, и возобновится на 15 минут после того, как все участники споют свои песни. Один пользователь должен проголосовать за представителей трех стран. Таким образом голосование зрителей определит половину результата оценок, за вторую - отвечает жюри.Грузию на конкурсе в этом году представляет победитель четвертого сезона детского вокального конкурса "Ранина", 10-летний Николоз Каджая. Мальчик исполнит песню "Давай посчитаем улыбки" (Let's Count The Smiles).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211212/detskoe-evrovidenie---2021-kogda-i-kak-golosovat-za-uchastnikov-konkursa-262783125.html
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культура, новости, в мире, грузия, париж, франция, детское евровидение, грузинский шоу-бизнес

Грузия выступит на "Детском Евровидении - 2021" под вторым номером

17:27 14.12.2021 (обновлено: 18:05 14.12.2021)
© Facebook / Eurovision GeorgiaПредставитель Грузии на "Детском Евровидении - 2021" Николоз Каджая
Представитель Грузии на Детском Евровидении - 2021 Николоз Каджая - Sputnik Грузия, 1920, 14.12.2021
© Facebook / Eurovision Georgia
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Сегодня Николоз пройдет первую репетицию на сцене музыкального комплекса La Seine Musicale в Париже
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Представитель Грузии на "Детском Евровидении - 2021" Николоз Каджая выступит под вторым номером, сообщается на официальном сайте песенного конкурса.
Конкурс песни "Детское Евровидение — 2021" состоится 19 декабря 2021 года на сцене музыкального комплекса La Seine Musicale в Париже. Право на это Франция получила после победы своей представительницы Валентины с песней J’imagine на прошлогоднем конкурсе. Традиционно прямую трансляцию из Франции будет вести Первый канал.
Откроет Евровидение Германия, завершит финальный вечер конкурсант из Португалии. Всего в мероприятии принимают участие певцы из 19-ти стран. Сегодня Николоз Каджая пройдет первую репетицию на сцене La Seine Musicale в Париже.
Подготовка к конкурсу Детское Евровидение 2017 в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 12.12.2021
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
"Детское Евровидение - 2021": когда и как голосовать за участников конкурса?
12 декабря, 12:01
Голосование за участников "Детского Евровидения" стартует 17 декабря, с 23:00 часов, на портале junioreurovision.tv.
Процесс голосования прекратится 19 декабря, до начала прямого эфира финала, и возобновится на 15 минут после того, как все участники споют свои песни. Один пользователь должен проголосовать за представителей трех стран. Таким образом голосование зрителей определит половину результата оценок, за вторую - отвечает жюри.
Грузию на конкурсе в этом году представляет победитель четвертого сезона детского вокального конкурса "Ранина", 10-летний Николоз Каджая. Мальчик исполнит песню "Давай посчитаем улыбки" (Let's Count The Smiles).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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