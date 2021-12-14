https://sputnik-georgia.ru/20211214/istoriya-v-fotografiyakh---v-tbilisi-prokhodit-vystavka-badri-vadachkoriya-262833203.html
История в фотографиях - в Тбилиси проходит выставка Бадри Вадачкория
История в фотографиях - в Тбилиси проходит выставка Бадри Вадачкория
В Национальной библиотеке Грузии выставлены 50 фотографий уникальных памятников культурного наследия 14.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-14T08:33+0400
2021-12-14T08:33+0400
2021-12-14T08:33+0400
культура
новости
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фотография
выставка
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Работы известного грузинского фотографа - памятники культурного наследия Грузии в объективе Бадри Вадачкория, сделанные им в рамках нового проекта, выставлены в Национальной библиотеке Грузии.В выставочном пространстве экспонируются работы, отображающие уникальные памятники культурного наследия. Бадри Вадачкория в очередной раз сфотографировал 25 памятников, расположенных в разных уголках Грузии по заказу министерства культуры.В Тбилиси отреставрировали еще одно историческое здание>>На выставке представлены 50 фотографий, которые зрители смогут посмотреть в течение трех дней.Как заявила министр культуры Грузии Теа Цулукиани на открытии выставки, Бадри Вадачкория предоставит намного больше фотографий памятников Грузии, чем предусмотрено соглашением с министерством. По словам министра, еще четыре фотографа стали победителями проекта, и до конца года архив министерства пополнится и их работами. Проект создания фотоархива памятников культурного наследия Грузии будет продолжен и в дальнейшем.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, фотография, выставка
История в фотографиях - в Тбилиси проходит выставка Бадри Вадачкория
В Национальной библиотеке Грузии выставлены 50 фотографий уникальных памятников культурного наследия
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Работы известного грузинского фотографа - памятники культурного наследия Грузии в объективе Бадри Вадачкория, сделанные им в рамках нового проекта, выставлены в Национальной библиотеке Грузии.
В выставочном пространстве экспонируются работы, отображающие уникальные памятники культурного наследия. Бадри Вадачкория в очередной раз сфотографировал 25 памятников, расположенных в разных уголках Грузии по заказу министерства культуры.
На выставке представлены 50 фотографий, которые зрители смогут посмотреть в течение трех дней.
Как заявила министр культуры Грузии Теа Цулукиани на открытии выставки, Бадри Вадачкория предоставит намного больше фотографий памятников Грузии, чем предусмотрено соглашением с министерством.
"Если нашему архиву требуется около 500 фотоматериалов, фотограф обещает сделать 1 000 уникальных фотографий, которые будут храниться многие годы и помогут нашим будущим поколениям увидеть, как эта настенная живопись выглядела в 2021 году и как выглядели памятники снаружи или внутри", - сказала Цулукиани.
По словам министра, еще четыре фотографа стали победителями проекта, и до конца года архив министерства пополнится и их работами.
Проект создания фотоархива памятников культурного наследия Грузии будет продолжен и в дальнейшем.
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