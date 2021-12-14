https://sputnik-georgia.ru/20211214/istoriya-v-fotografiyakh---v-tbilisi-prokhodit-vystavka-badri-vadachkoriya-262833203.html

История в фотографиях - в Тбилиси проходит выставка Бадри Вадачкория

История в фотографиях - в Тбилиси проходит выставка Бадри Вадачкория

В Национальной библиотеке Грузии выставлены 50 фотографий уникальных памятников культурного наследия 14.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-14T08:33+0400

2021-12-14T08:33+0400

2021-12-14T08:33+0400

культура

новости

грузия

фотография

выставка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23294/97/232949773_0:105:2016:1239_1920x0_80_0_0_32ed3f10428161e1ff72d1f463cfb566.jpg

ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Работы известного грузинского фотографа - памятники культурного наследия Грузии в объективе Бадри Вадачкория, сделанные им в рамках нового проекта, выставлены в Национальной библиотеке Грузии.В выставочном пространстве экспонируются работы, отображающие уникальные памятники культурного наследия. Бадри Вадачкория в очередной раз сфотографировал 25 памятников, расположенных в разных уголках Грузии по заказу министерства культуры.В Тбилиси отреставрировали еще одно историческое здание>>На выставке представлены 50 фотографий, которые зрители смогут посмотреть в течение трех дней.Как заявила министр культуры Грузии Теа Цулукиани на открытии выставки, Бадри Вадачкория предоставит намного больше фотографий памятников Грузии, чем предусмотрено соглашением с министерством. По словам министра, еще четыре фотографа стали победителями проекта, и до конца года архив министерства пополнится и их работами. Проект создания фотоархива памятников культурного наследия Грузии будет продолжен и в дальнейшем.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, новости, грузия, фотография, выставка