https://sputnik-georgia.ru/20211202/v-tbilisi-otrestavrirovali-esche-odno-istoricheskoe-zdanie-262538026.html

В Тбилиси отреставрировали еще одно историческое здание

В Тбилиси отреставрировали еще одно историческое здание

В процессе реставрации сейчас в Тбилиси Дворец учащейся молодежи и Государственный музей шелка 02.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-02T11:07+0400

2021-12-02T11:07+0400

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ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. В рамках проекта "Новый Тифлис" в столице завершена реставрация исторического здания по улице Пурцеладзе, 16, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.В ходе реставрации была снесена часть не подлежащего восстановлению здания снесли и построен новый жилой дом и выстроена новая, заменена крыша, системы водоснабжения, электроснабжения и газоснабжения, часть фасада исторического здания сохранена и восстановлена ​​в первозданном виде.Мэрия Тбилиси закупит для города еще 200 автобусов>>"Реабилитационные работы дома №16 на улице Пурцеладзе, который является памятником культурного наследия, завершены. Он был в аварийном состоянии, часть дома была фактически разрушена, он был в плохом состоянии. Его удалось восстановить", – сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе, осматривая обновленное здание.Мэрия города и Фонд развития Тбилиси в 2016 году начали масштабный проект "Новый Тифлис", который предусматривает воздание в центре столицы Грузии новых общественно-рекреационных зон, туристических маршрутов, восстановлению старых исторических зданий.В рамках проекта в столице произведены восстановительно-ремонтные работы около 22 зданий на площади Орбелиани и близлежащих улицах. Из них 13 имеют статус памятников историко-культурного наследия.Отремонтированы Сухой и Саарбрюкенский мосты, дворец царицы Дареджан, сады Деда Эна и 9 Марта, а также 22 памятника культурного наследия.В рамках проекта "Новый Тифлис" также проходит реставрация Государственного музея шелка. Бюджет проекта составляет 3,3 миллиона лари (1 миллион долларов). В рамках программы завершается ремонт Национального дворца учащейся молодежи на проспекте Руставели.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211117/rekreatsionnye-zony-ostayutsya-odnim-iz-prioritetov-merii-tbilisi-262146197.html

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