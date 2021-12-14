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https://sputnik-georgia.ru/20211214/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-14-dekabrya-2021-262805906.html
Какой сегодня церковный праздник: 14 декабря 2021
Какой сегодня церковный праздник: 14 декабря 2021
По православному церковному календарю 14 декабря 2021 отмечают день памяти святых Наума, Филарета, Анания и других 14.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-14T01:00+0400
2021-12-14T01:00+0400
религия
справки
церковный праздник
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Пророк НаумПо церковному календарю 14 декабря поминают пророка Наума – одного из 12 малых пророков, жившего к VII в до Рождества Христова.Родом будущий святой был из села Елкоша (Галилея). Обстоятельства жизни пророка, который умер на 45 году жизни, неизвестны.Пророк предсказал гибель ассирийского города Ниневии за разрушение Израильского царства, беззакония и за поношения Бога ассирийским царем Сеннахиримом.Филарет МилостивыйПо церковному календарю 14 декабря поминают праведного Филарета Милостивого, жившего в VIII веке.Родился будущий святой в знатной и богатой семье в селении Амнии Пафлагонской области (Малая Азия). Став взрослым, Филарет женился на знатной и богатой Феозве, которая родила ему двух детей. Но богатство Филарета не радовало. Зная, как много людей страдает от бедности, он прославился добродетелью и заботой о нищих.Как-то арабы, напав на Пафлагонию, опустошили страну и разграбили имущество Филарета. Последнее, что у него осталось, он также роздал бедным. И Господь воздал Филарету за его милосердие. Когда он отдал последнюю меру пшеницы, старый друг прислал ему 40 мер, а после того, как он отдал нищему теплую одежду, богатство к нему вернулось.Византийская императрица Ирина (797-802) как раз в это время искала невесту для сына – будущего соправителя Константина Багрянородного (780-797). С этой целью послов разослали по всей империи. Посетили они и дом Филарета, которому соседи принесли все для богатого пира.Слуге он приказал сделать три ящика и наполнить их по отдельности медными, серебряными и золотыми монетами. Из первого ящика получали милостыню те, кто лицемерно выманивал деньги, из второго – лишившиеся средств, а из третьего – совсем неимущие.Так в смирении и нищелюбии святой достиг 90 лет. Он скончался в 792 году.Анания ПерсиянинПо церковному календарю 14 декабря поминают преподобного Анания Персиянина, пострадавшего за веру.Персия, когда-то была одним из центров христианства. По преданию, проповедовали там два апостола – Фома и Фаддей. Христианство в Персии могло даже стать государственной религией в первой четверти III века, но власть предпочла зороастризм и христиан стали преследовать.Персидские исповедники и мученики прославили веру своим подвигом. Одним из первых стал Анания Персиянин, живший в городе Арбеле (ныне Эрбиле). Святой с радостью принял смерть за веру.ИмениныПо церковному календарю 14 декабря именины отмечают Антон, Наум, Дмитрий и Порфирий.Материал подготовлен на основе открытых источников
https://sputnik-georgia.ru/20211016/pravoslavnyy-tserkovnyy-kalendar-na-2022-god-260606210.html
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религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 14 декабря 2021

01:00 14.12.2021
© photo: Sputnik / Taras Litvinenko / Перейти в фотобанкРаспятие и свечи
Распятие и свечи - Sputnik Грузия, 1920, 14.12.2021
© photo: Sputnik / Taras Litvinenko
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По православному церковному календарю 14 декабря 2021 отмечают день памяти святых Наума, Филарета, Анания и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Пророк Наум

По церковному календарю 14 декабря поминают пророка Наума – одного из 12 малых пророков, жившего к VII в до Рождества Христова.
Родом будущий святой был из села Елкоша (Галилея). Обстоятельства жизни пророка, который умер на 45 году жизни, неизвестны.
Пророк предсказал гибель ассирийского города Ниневии за разрушение Израильского царства, беззакония и за поношения Бога ассирийским царем Сеннахиримом.

Филарет Милостивый

По церковному календарю 14 декабря поминают праведного Филарета Милостивого, жившего в VIII веке.
Православный храм - Sputnik Грузия, 1920, 16.10.2021
Православный церковный календарь на 2022 год
16 октября, 12:06
Родился будущий святой в знатной и богатой семье в селении Амнии Пафлагонской области (Малая Азия). Став взрослым, Филарет женился на знатной и богатой Феозве, которая родила ему двух детей. Но богатство Филарета не радовало. Зная, как много людей страдает от бедности, он прославился добродетелью и заботой о нищих.
Как-то арабы, напав на Пафлагонию, опустошили страну и разграбили имущество Филарета. Последнее, что у него осталось, он также роздал бедным. И Господь воздал Филарету за его милосердие. Когда он отдал последнюю меру пшеницы, старый друг прислал ему 40 мер, а после того, как он отдал нищему теплую одежду, богатство к нему вернулось.
Византийская императрица Ирина (797-802) как раз в это время искала невесту для сына – будущего соправителя Константина Багрянородного (780-797). С этой целью послов разослали по всей империи. Посетили они и дом Филарета, которому соседи принесли все для богатого пира.

Вместе с 10 красивейшими девушками, послы отобрали и внучку Филарета Марию, которая соперниц превзошла добротой и скромностью, и стала царицей, а Константин Багрянородный одарил Филарета щедро. Так вернулись к святому слава и богатство, а он как и прежде щедро раздавал милостыню, устраивал для нищих трапезы и сам служил им.

Слуге он приказал сделать три ящика и наполнить их по отдельности медными, серебряными и золотыми монетами. Из первого ящика получали милостыню те, кто лицемерно выманивал деньги, из второго – лишившиеся средств, а из третьего – совсем неимущие.
Так в смирении и нищелюбии святой достиг 90 лет. Он скончался в 792 году.

Анания Персиянин

По церковному календарю 14 декабря поминают преподобного Анания Персиянина, пострадавшего за веру.
Персия, когда-то была одним из центров христианства. По преданию, проповедовали там два апостола – Фома и Фаддей. Христианство в Персии могло даже стать государственной религией в первой четверти III века, но власть предпочла зороастризм и христиан стали преследовать.
Персидские исповедники и мученики прославили веру своим подвигом. Одним из первых стал Анания Персиянин, живший в городе Арбеле (ныне Эрбиле). Святой с радостью принял смерть за веру.

Именины

По церковному календарю 14 декабря именины отмечают Антон, Наум, Дмитрий и Порфирий.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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