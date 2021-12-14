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Кувейтский лоукостер увеличивает число рейсов в Грузию

Кувейтский лоукостер увеличивает число рейсов в Грузию

За зимний сезон авиаперевозчик будет выполнять рейсы в Грузию 5 раз в неделю 14.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-14T18:32+0400

2021-12-14T18:32+0400

2021-12-14T18:32+0400

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Кувейтский лоукостер Jazeera Airways в зимний навигационный сезон будет выполнять дополнительные регулярные рейсы в Тбилиси, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.Согласно заявке, поданной в Агентство гражданской авиации Грузии, с 1 января по 26 марта 2022 года авиакомпания будет выполнять дополнительные рейсы Эль-Кувейт-Тбилиси-Эль-Кувейт по понедельникам и субботам.Всего за зимний сезон авиаперевозчик будет выполнять рейсы в Грузию 5 раз в неделю. Агентство гражданской авиации уже предоставило Jazeera Airways разрешение на увеличение частоты полетов.Кувейтский лоукостер вошел на авиационный рынок Грузии в 2018 году. Jazeera Airways восстановила регулярное прямое авиасообщение с Грузией с 3 июня.Регулярное международное авиасообщение Грузия возобновила с 1 февраля этого года.На сегодняшний день иностранцы могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста, или же должны представить документ, подтверждающий, что человек получил две дозы вакцины от коронавируса. Пересечь сухопутную границу страны можно будет с документом о полном курсе вакцинации и с отрицательным ПЦР-тестом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211214/sud-razreshil-gruzinskomu-loukosteru-myway-airlines-vozobnovit-rabotu--262844895.html

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экономика, новости, грузия, туризм, агентство гражданской авиации, jazeera airways