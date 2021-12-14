Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211214/kuveytskiy-loukoster-uvelichivaet-chislo-reysov-v-gruziyu-262856984.html
Кувейтский лоукостер увеличивает число рейсов в Грузию
Кувейтский лоукостер увеличивает число рейсов в Грузию
За зимний сезон авиаперевозчик будет выполнять рейсы в Грузию 5 раз в неделю 14.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-14T18:32+0400
2021-12-14T18:32+0400
экономика
новости
грузия
туризм
агентство гражданской авиации
jazeera airways
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23974/24/239742467_0:0:1101:619_1920x0_80_0_0_5cdc2580d6c98425d7a695428ffab0ea.jpg
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Кувейтский лоукостер Jazeera Airways в зимний навигационный сезон будет выполнять дополнительные регулярные рейсы в Тбилиси, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.Согласно заявке, поданной в Агентство гражданской авиации Грузии, с 1 января по 26 марта 2022 года авиакомпания будет выполнять дополнительные рейсы Эль-Кувейт-Тбилиси-Эль-Кувейт по понедельникам и субботам.Всего за зимний сезон авиаперевозчик будет выполнять рейсы в Грузию 5 раз в неделю. Агентство гражданской авиации уже предоставило Jazeera Airways разрешение на увеличение частоты полетов.Кувейтский лоукостер вошел на авиационный рынок Грузии в 2018 году. Jazeera Airways восстановила регулярное прямое авиасообщение с Грузией с 3 июня.Регулярное международное авиасообщение Грузия возобновила с 1 февраля этого года.На сегодняшний день иностранцы могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста, или же должны представить документ, подтверждающий, что человек получил две дозы вакцины от коронавируса. Пересечь сухопутную границу страны можно будет с документом о полном курсе вакцинации и с отрицательным ПЦР-тестом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211214/sud-razreshil-gruzinskomu-loukosteru-myway-airlines-vozobnovit-rabotu--262844895.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23974/24/239742467_0:0:853:640_1920x0_80_0_0_f391c921e7e6b7b1876747de57c52bf6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, новости, грузия, туризм, агентство гражданской авиации, jazeera airways

Кувейтский лоукостер увеличивает число рейсов в Грузию

18:32 14.12.2021
© FB / Jazeera AirwaysСамолет авиакомпании Jazeera Airways
Самолет авиакомпании Jazeera Airways - Sputnik Грузия, 1920, 14.12.2021
© FB / Jazeera Airways
Подписаться на
За зимний сезон авиаперевозчик будет выполнять рейсы в Грузию 5 раз в неделю
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Кувейтский лоукостер Jazeera Airways в зимний навигационный сезон будет выполнять дополнительные регулярные рейсы в Тбилиси, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.
Согласно заявке, поданной в Агентство гражданской авиации Грузии, с 1 января по 26 марта 2022 года авиакомпания будет выполнять дополнительные рейсы Эль-Кувейт-Тбилиси-Эль-Кувейт по понедельникам и субботам.
Всего за зимний сезон авиаперевозчик будет выполнять рейсы в Грузию 5 раз в неделю. Агентство гражданской авиации уже предоставило Jazeera Airways разрешение на увеличение частоты полетов.
Самолет авиакомпании MyWay Airlines - Sputnik Грузия, 1920, 14.12.2021
Суд разрешил грузинскому лоукостеру Myway Airlines возобновить работу
13:41
Кувейтский лоукостер вошел на авиационный рынок Грузии в 2018 году. Jazeera Airways восстановила регулярное прямое авиасообщение с Грузией с 3 июня.
Регулярное международное авиасообщение Грузия возобновила с 1 февраля этого года.
На сегодняшний день иностранцы могут пересечь воздушную границу Грузии, имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста, или же должны представить документ, подтверждающий, что человек получил две дозы вакцины от коронавируса. Пересечь сухопутную границу страны можно будет с документом о полном курсе вакцинации и с отрицательным ПЦР-тестом.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:20Мнения о законопроекте об азартных играх разнятся - две стороны одной медали
18:47"Готовы к примирению, но..." - накал страстей в Грузии не утихает
18:32Кувейтский лоукостер увеличивает число рейсов в Грузию
18:14В Грузии бустер-дозу вакцины от коронавируса сделали 34 тысячи человек
17:57Названа дата запуска абонементной системы в общественном транспорте Тбилиси
17:42Программа борьбы с гепатитом С в Грузии - 98% бенефициаров излечились
17:27Грузия выступит на "Детском Евровидении - 2021" под вторым номером
16:57Талаквадзе вместо Тикарадзе? Кто станет новым главой Минздрава Грузии
16:42Глава Минэкономики Грузии: Азербайджан остается одним из главных партнеров страны
16:26Оппозиция "штурмовала" здание сакребуло Кобулети
16:10"Какое еще примирение?" - политолог об инициативах президентов Грузии
15:57Организм Саакашвили не готов к приему пищи – адвокат
15:42"Цунами" заражений коронавирусом в мире: о чем предупреждает ВОЗ?
15:11"Четвертый Брайтон" назвали лучшим фильмом в Саудовской Аравии
14:54Бюджет на 2022 год, премии и тарифы - планы парламента Грузии до ухода на каникулы
14:25Город музыки и любви – жизнь Вены в снимках тбилисского фотографа
14:24Объявлен тендер на проект восстановления храма Баграти на западе Грузии
13:41Суд разрешил грузинскому лоукостеру Myway Airlines возобновить работу
13:38"Быть или не быть" – Бурджанадзе выступает за продолжение акций протеста в Грузии
13:23Автодом мечты в Грузии: необычное путешествие туристов из России – видео