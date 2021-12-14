https://sputnik-georgia.ru/20211214/sud-razreshil-gruzinskomu-loukosteru-myway-airlines-vozobnovit-rabotu--262844895.html

Суд разрешил грузинскому лоукостеру Myway Airlines возобновить работу

Суд разрешил грузинскому лоукостеру Myway Airlines возобновить работу

Суд приостановил действие решения Агентства гражданской авиации 14.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-14T13:41+0400

2021-12-14T13:41+0400

2021-12-14T14:17+0400

экономика

новости

грузия

тбилисский городской суд

агентство гражданской авиации

myway airlines

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство грузинской низкобюджетной авиакомпанией Myway Airlines, позволив ей возобновить работу, говорится в сообщении на странице компании в Facebook. Таким образом, суд приостановил распоряжение Агентства гражданской авиации Грузии, которое запрещало Myway Airlines осуществлять рейсы, до принятия окончательного решения. Авиакомпания сможет возобновить полеты в ближайшее время. Лоукостер Myway Airlines подал в суд на Агентство гражданской авиации Грузии>>Судья рассмотрел вопрос применение меры обеспечения иска без проведения устного слушания.Агентство гражданской авиации объявило об отзыве лицензии у Myway Airlines 5 декабря. Основанием стало то, что 40% акций компании были проданы иностранному гражданину, который впоследствии стал владельцем 89% акций, что является нарушением законодательства Грузии. Согласно закону, лицензия на воздушные перевозки выдается юридическому лицу, зарегистрированному в Грузии, в котором гражданин или юридическое лицо, базирующееся в стране, владеет более 50% акций.Myway Airlines - грузинская авиакомпания, осуществляющая пассажирские и грузовые перевозки. В начале 2018 года компания получила Сертификат воздушного оператора (AOC) и лицензию на работы (OL). Парк авиакомпании представлен двумя пассажирскими самолетами Boeing 737-800 и грузовым самолетом Boeing 737-700.Первый рейс авиакомпания MyWay Airlines осуществила в конце марта 2019 года в направлении Тегерана. До приостановки авиасообщения между РФ и Грузией MyWay Airlines также выполняла прямые регулярные рейсы по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211207/gruzinskiy-loukoster-prosit-pomoschi-u-premera-dlya-vosstanovleniya-litsenzii-262663331.html

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экономика, новости, грузия, тбилисский городской суд, агентство гражданской авиации, myway airlines