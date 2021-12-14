https://sputnik-georgia.ru/20211214/nachinaetsya-stroitelstvo-dorogi-k-granitse-gruzii-s-azerbaydzhanom-262863964.html

Начинается строительство дороги к границе Грузии с Азербайджаном

Начинается строительство дороги к границе Грузии с Азербайджаном

На участке Тбилиси-Сагареджо будет построена четырехполосная асфальтобетонная дорога протяженностью 31,5 километра 14.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-14T23:45+0400

2021-12-14T23:45+0400

2021-12-14T23:55+0400

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. В рамках проекта новой скоростной автомагистрали в Кахети подписаны соглашения о строительстве первого и второго участков участка Тбилиси-Сагареджо, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.Участок Тбилиси-Сагареджо является частью главной автомагистрали, соединяющей Тбилиси и Кахети, а также транзитного коридора, соединяющего Грузию с северо-западным регионом Азербайджана. На этом участке интенсивность транспортных потоков значительно увеличивается, а существующая дорога проходит через такие густонаселенные деревни и города, как Вазиани, Сартичала, Ниноцминда и Сагареджо.По сообщению Департамента автомобильных дорог, на участке Тбилиси-Сагареджо будет построена четырехполосная асфальтобетонная дорога протяженностью 31,5 километра.Строительство трассы будет финансироваться из государственного бюджета. Работы по проектированию дорог выполнялись высококвалифицированными австралийскими и американскими компаниями при финансовой поддержке Всемирного банка.Строительные работы на этом участке дороги будут выполняться двумя компаниями, победившими в тендере (по разным лотам). Предполагается завершить работы за 2-2,5 года.Тендер на участок Тбилиси-Сагареджо объявлен по трем лотам.Как отмечают в ведомстве, на основе инженерного и финансового анализа, проведенного Департаментом автомобильных дорог, строительство дороги было разделено на лоты таким образом, чтобы вместе с обеспечением высокой конкуренции у местных компаний была возможность участвовать в тендере самостоятельно. В итоге один из трех участков построит грузинская компания.Строительство новой дороги значительно повысит безопасность движения и значительно сократит время в пути, отмечают в ведомстве. По сообщению Департамента автомобильных дорог, проект поддержит развитие сельского хозяйства и туризма в регионе Кахети и повысит конкурентоспособность транзитных коридоров через Грузию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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