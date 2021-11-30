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Дорогу к границе Грузии с Азербайджаном построит китайская компания
Дорогу к границе Грузии с Азербайджаном построит китайская компания
Стоимость проекта составляет 87,8 миллиона лар,и и он реализуется при поддержке Азиатского банка развития 30.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-30T20:03+0400
2021-11-30T20:03+0400
экономика
новости
грузия
кахети
строительство дороги
азиатский банк развития (абр)
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ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Право на строительство участка объездной дороги Бакурцихе-Цнори получила победившая в тендере китайская компания China Road and Bridge Corporation, сообщил департамент автомобильных дорог министерства инфраструктуры и регионального развития.Указанный участок является частью одной из главных дорог Кахетии (Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи), которая проходит через густонаселенный район и характеризуется высокой интенсивностью транзитного движения.Согласно проекту, будут построены двухполосная асфальтированная дорога протяженностью 16,6 км и шесть мостов. Стоимость проекта 87,8 миллиона лари (28,5 миллиона долларов), он реализуется при поддержке Азиатского банка развития (АБР). Строительство должно завершиться по проекту в течение двух лет.Скорость на дорогах в Кахети будут контролировать радары &gt;&gt;Новая дорога обходит густонаселенный Цнори и 6 окрестных деревень (Бакурцихе, Карденахи, Анага, Вакири, Машнари и Сакобо).Транспортным средствам, движущимся в направлении Бакурцихе-Цнори, больше не нужно будет проезжать через Цнори и близлежащее село. Транспортные потоки, которые двигались на территории Цнори, переместятся на объездную дорогу Цнори, это будет иметь большое значение для местного населения с точки зрения экологической безопасности и безопасности движения.Развитие дорожной инфраструктуры в КахетиНа инфраструктуру и строительство новых автодорог в регионе Кахети правительство планирует потратить 2 миллиарда лари (649 миллионов долларов) до 2030 года.Развитие дорожной инфраструктуры в Кахети началось со строительства 15 километрового участка дороги Бакурцихе-Телави-Ахмета (объездная дорога Гурджаани) в июле текущего года. Благодаря чему транспортным средствам, движущимся в направлении Гурджаани-Бакурцихе, больше не нужно проезжать через город Гурджаани и 6 близлежащих деревень.Строительство тоннеля в Грузии к границе с Россией в самом разгаре &gt;&gt;Кроме того, уже завершились тендеры на строительство 35 километрового участка Тбилиси-Сагареджо в рамках строительства скоростной магистрали Кахети.Участок Тбилиси-Сагареджо является частью главной автомагистрали из Тбилиси в Кахети, а также транзитного коридора, соединяющего Грузию с северо-западным регионом Азербайджана.Строительство автомагистрали будет финансироваться из государственного бюджета, а работы по проектированию дороги выполнялись высококвалифицированными австралийскими и американскими компаниями при финансовой поддержке Всемирного банка.Новая дорога сократит расстояние между двумя регионами Грузии &gt;&gt;Тендер объявлен на три лота. Бюджет первого лота составит 74 миллиона лари (24 миллиона долларов). Что же касается двух остальных – 576 миллионов лари (187 миллиона долларов).Интенсивность транспортных потоков на участке Тбилиси-Сагареджо значительно возросла, а существующая дорога проходит через такие густонаселенные села и города, как Вазиани, Сартичала, Ниноцминда и Сагареджо. По информации Мининфраструктуры, строительство новой дороги значительно повысит безопасность дорожного движения и значительно сократит время передвижения на этом участке.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, кахети, строительство дороги, азиатский банк развития (абр)

Дорогу к границе Грузии с Азербайджаном построит китайская компания

20:03 30.11.2021
© photo: press-service of the Roads Department of Georgia / FBНа востоке Грузии открылся участок объездной дороги Гурджаани
На востоке Грузии открылся участок объездной дороги Гурджаани - Sputnik Грузия, 1920, 30.11.2021
© photo: press-service of the Roads Department of Georgia / FB
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Стоимость проекта составляет 87,8 миллиона лар,и и он реализуется при поддержке Азиатского банка развития
ТБИЛИСИ, 30 ноя — Sputnik. Право на строительство участка объездной дороги Бакурцихе-Цнори получила победившая в тендере китайская компания China Road and Bridge Corporation, сообщил департамент автомобильных дорог министерства инфраструктуры и регионального развития.
Указанный участок является частью одной из главных дорог Кахетии (Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи), которая проходит через густонаселенный район и характеризуется высокой интенсивностью транзитного движения.
Согласно проекту, будут построены двухполосная асфальтированная дорога протяженностью 16,6 км и шесть мостов. Стоимость проекта 87,8 миллиона лари (28,5 миллиона долларов), он реализуется при поддержке Азиатского банка развития (АБР). Строительство должно завершиться по проекту в течение двух лет.
Скорость на дорогах в Кахети будут контролировать радары >>
Новая дорога обходит густонаселенный Цнори и 6 окрестных деревень (Бакурцихе, Карденахи, Анага, Вакири, Машнари и Сакобо).
Транспортным средствам, движущимся в направлении Бакурцихе-Цнори, больше не нужно будет проезжать через Цнори и близлежащее село. Транспортные потоки, которые двигались на территории Цнори, переместятся на объездную дорогу Цнори, это будет иметь большое значение для местного населения с точки зрения экологической безопасности и безопасности движения.

Развитие дорожной инфраструктуры в Кахети

На инфраструктуру и строительство новых автодорог в регионе Кахети правительство планирует потратить 2 миллиарда лари (649 миллионов долларов) до 2030 года.
Развитие дорожной инфраструктуры в Кахети началось со строительства 15 километрового участка дороги Бакурцихе-Телави-Ахмета (объездная дорога Гурджаани) в июле текущего года. Благодаря чему транспортным средствам, движущимся в направлении Гурджаани-Бакурцихе, больше не нужно проезжать через город Гурджаани и 6 близлежащих деревень.
Строительство тоннеля в Грузии к границе с Россией в самом разгаре >>
Кроме того, уже завершились тендеры на строительство 35 километрового участка Тбилиси-Сагареджо в рамках строительства скоростной магистрали Кахети.
Участок Тбилиси-Сагареджо является частью главной автомагистрали из Тбилиси в Кахети, а также транзитного коридора, соединяющего Грузию с северо-западным регионом Азербайджана.
Строительство автомагистрали будет финансироваться из государственного бюджета, а работы по проектированию дороги выполнялись высококвалифицированными австралийскими и американскими компаниями при финансовой поддержке Всемирного банка.
Новая дорога сократит расстояние между двумя регионами Грузии >>
Тендер объявлен на три лота. Бюджет первого лота составит 74 миллиона лари (24 миллиона долларов). Что же касается двух остальных – 576 миллионов лари (187 миллиона долларов).
Интенсивность транспортных потоков на участке Тбилиси-Сагареджо значительно возросла, а существующая дорога проходит через такие густонаселенные села и города, как Вазиани, Сартичала, Ниноцминда и Сагареджо. По информации Мининфраструктуры, строительство новой дороги значительно повысит безопасность дорожного движения и значительно сократит время передвижения на этом участке.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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