https://sputnik-georgia.ru/20211214/nazvana-data-kogda-v-tbilisi-zarabotaet-abonementnaya-sistema-na-obschestvennom-transporte-262855387.html

Названа дата запуска абонементной системы в общественном транспорте Тбилиси

Названа дата запуска абонементной системы в общественном транспорте Тбилиси

Мэрия предложит тбилисцам для проезда в общественном транспорте абонементы на день, неделю, месяц, три месяца и на год 14.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-14T17:57+0400

2021-12-14T17:57+0400

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Абонентская система оплаты проезда в общественном транспорте в Тбилиси заработает ориентировочно с 1 января, сообщили Sputnik в пресс-службе мэрии столицы."Точную дату сказать не могу, но за ориентир берем 1 января. Пассажиры смогут пользоваться абонементами на день, неделю, месяц, три месяца и на год", - сказал представитель пресс-службы.Тбилисский метрополитен обновится – мэрия закупит поезда на 49 млн евро>>Что касается тарифов на проезд и стоимости абонементов, эти вопросы пока обсуждаются."Как только будет принято окончательное решение, его озвучит мэр", - пояснили в пресс-службе.Абонементы позволят пассажирам пользоваться общественным транспортом без лимита на время их действия.На сегодняшний день проезд в метро, автобусах и маршрутных такси синего цвета в Тбилиси стоит 0,5 лари. В течение полутора часов, если оплата производится специальной картой, при смене транспорта проезд бесплатный.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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