https://sputnik-georgia.ru/20211214/ozhidaem-rosta-chisla-gospitalizatsiy-i-smertey-iz-za-shtamma-omikron---voz-262835887.html
"Ожидаем роста числа госпитализаций и смертей из-за штамма "омикрон" – ВОЗ
"Ожидаем роста числа госпитализаций и смертей из-за штамма "омикрон" – ВОЗ
Ученые всего мира озадачены: информации об "омикроне" по-прежнему мало, а обеспокоенность с каждым днем растет
2021-12-14T10:34+0400
2021-12-14T10:34+0400
2021-12-14T10:41+0400
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Рост числа госпитализаций и летальных случаев от штамма коронавируса "омикрон" ожидает Всемирная организация здравоохранения, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службе ВОЗ."Омикрон" – новый штамм COVID-19, который признан ВОЗ "вызывающим беспокойство". Смерть в результате заражения этим субвидом уже зафиксирована в Великобритании. "По мере увеличения числа случаев, связанных с вызывающим озабоченность вариантом, во всем мире мы ожидаем появления информации о количестве госпитализированных случаев и даже смертей", – заявили в ВОЗ.При этом многие государства, как отметили в организации, попросту не имеют возможности для выявления "омикрона" в анализе пациентов."Поэтому информацию о смертях, вызванных конкретными вариантом, может быть трудно представить точно. Более подробная информация о тяжести "омикрона" ожидается в ближайшие недели из-за временной задержки между увеличением числа случаев и увеличением числа тяжелых случаев и смертей", – пояснили в пресс-службе.Между тем, чтобы собрать полную клиническую картину "омикрона", ученым необходимо больше информации, отмечают во Всемирной организации здравоохранения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211213/pervaya-smert-cheloveka-ot-shtamma-omikron-zafiksirovana-v-britanii-262821374.html
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общество, новости, в мире, великобритания, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19
"Ожидаем роста числа госпитализаций и смертей из-за штамма "омикрон" – ВОЗ
10:34 14.12.2021 (обновлено: 10:41 14.12.2021)
Ученые всего мира озадачены – информации об "омикроне" по-прежнему мало, а обеспокоенность с каждым днем растет
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik.
Рост числа госпитализаций и летальных случаев от штамма коронавируса "омикрон" ожидает Всемирная организация здравоохранения, пишет РИА Новости
со ссылкой на пресс-службе ВОЗ.
"Омикрон" – новый штамм COVID-19, который признан ВОЗ "вызывающим беспокойство". Смерть в результате заражения этим субвидом уже зафиксирована в Великобритании.
"По мере увеличения числа случаев, связанных с вызывающим озабоченность вариантом, во всем мире мы ожидаем появления информации о количестве госпитализированных случаев и даже смертей", – заявили в ВОЗ.
При этом многие государства, как отметили в организации, попросту не имеют возможности для выявления "омикрона" в анализе пациентов.
"Поэтому информацию о смертях, вызванных конкретными вариантом, может быть трудно представить точно. Более подробная информация о тяжести "омикрона" ожидается в ближайшие недели из-за временной задержки между увеличением числа случаев и увеличением числа тяжелых случаев и смертей", – пояснили в пресс-службе.
Между тем, чтобы собрать полную клиническую картину "омикрона", ученым необходимо больше информации, отмечают во Всемирной организации здравоохранения.
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