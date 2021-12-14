Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211214/ozhidaem-rosta-chisla-gospitalizatsiy-i-smertey-iz-za-shtamma-omikron---voz-262835887.html
"Ожидаем роста числа госпитализаций и смертей из-за штамма "омикрон" – ВОЗ
"Ожидаем роста числа госпитализаций и смертей из-за штамма "омикрон" – ВОЗ
Ученые всего мира озадачены: информации об "омикроне" по-прежнему мало, а обеспокоенность с каждым днем растет
2021-12-14T10:34+0400
2021-12-14T10:41+0400
общество
новости
в мире
великобритания
всемирная организация здравоохранения
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1d/259991977_0:0:2469:1389_1920x0_80_0_0_ef0184329fb671feb0ea5923b910142e.jpg
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Рост числа госпитализаций и летальных случаев от штамма коронавируса "омикрон" ожидает Всемирная организация здравоохранения, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службе ВОЗ."Омикрон" – новый штамм COVID-19, который признан ВОЗ "вызывающим беспокойство". Смерть в результате заражения этим субвидом уже зафиксирована в Великобритании. "По мере увеличения числа случаев, связанных с вызывающим озабоченность вариантом, во всем мире мы ожидаем появления информации о количестве госпитализированных случаев и даже смертей", – заявили в ВОЗ.При этом многие государства, как отметили в организации, попросту не имеют возможности для выявления "омикрона" в анализе пациентов."Поэтому информацию о смертях, вызванных конкретными вариантом, может быть трудно представить точно. Более подробная информация о тяжести "омикрона" ожидается в ближайшие недели из-за временной задержки между увеличением числа случаев и увеличением числа тяжелых случаев и смертей", – пояснили в пресс-службе.Между тем, чтобы собрать полную клиническую картину "омикрона", ученым необходимо больше информации, отмечают во Всемирной организации здравоохранения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211213/pervaya-smert-cheloveka-ot-shtamma-omikron-zafiksirovana-v-britanii-262821374.html
великобритания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1d/259991977_0:0:2469:1853_1920x0_80_0_0_1086091553cd1a8f3bd30ea4b9554fb4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, в мире, великобритания, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19

"Ожидаем роста числа госпитализаций и смертей из-за штамма "омикрон" – ВОЗ

10:34 14.12.2021 (обновлено: 10:41 14.12.2021)
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках рядом с такси
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках рядом с такси - Sputnik Грузия, 1920, 14.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
Ученые всего мира озадачены – информации об "омикроне" по-прежнему мало, а обеспокоенность с каждым днем растет
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Рост числа госпитализаций и летальных случаев от штамма коронавируса "омикрон" ожидает Всемирная организация здравоохранения, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службе ВОЗ.
"Омикрон" – новый штамм COVID-19, который признан ВОЗ "вызывающим беспокойство". Смерть в результате заражения этим субвидом уже зафиксирована в Великобритании.
"По мере увеличения числа случаев, связанных с вызывающим озабоченность вариантом, во всем мире мы ожидаем появления информации о количестве госпитализированных случаев и даже смертей", – заявили в ВОЗ.
Пустые улицы Лондона во время пандемии коронавируса, декабрь 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 13.12.2021
Первая смерть человека от штамма "омикрон" зафиксирована в Британии
Вчера, 16:34
При этом многие государства, как отметили в организации, попросту не имеют возможности для выявления "омикрона" в анализе пациентов.
"Поэтому информацию о смертях, вызванных конкретными вариантом, может быть трудно представить точно. Более подробная информация о тяжести "омикрона" ожидается в ближайшие недели из-за временной задержки между увеличением числа случаев и увеличением числа тяжелых случаев и смертей", – пояснили в пресс-службе.
Между тем, чтобы собрать полную клиническую картину "омикрона", ученым необходимо больше информации, отмечают во Всемирной организации здравоохранения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:34"Ожидаем роста числа госпитализаций и смертей из-за штамма "омикрон" – ВОЗ
10:19Самая красивая девушка во Вселенной: яркие фото с главного конкурса красоты
10:12Показатель ношения масок в Грузии по-прежнему низкий
09:20Курс лари на вторник – 3,1002 GEL/$1
09:01Внешнеторговый оборот Грузии вырос на четверть
08:33История в фотографиях - в Тбилиси проходит выставка Бадри Вадачкория
08:02Граждане Грузии смогут легально работать не только в Германии, но и в других странах
07:32Экспорт грузинских яблок продолжает расти
07:01Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
00:37"Человеком года-2021" журнал Time назвал Илона Маска
ВчераГрузия получит деньги на вакцинацию от ЕС
ВчераСаакашвили разрешили есть любую еду и назначили тренера
ВчераГрузия планирует наладить экспорт новой модели бронетранспортеров
ВчераРоссия воспользовалась правом вето в Совбезе ООН на резолюцию по климату
ВчераВосстановление чайных плантаций продолжится в Грузии
ВчераРоссийский режиссер Сергей Соловьев скончался на 78-м году жизни
ВчераПо трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан экспортировано 500 миллионов тонн нефти
ВчераВозможно ли примирение? Экс-президенты об инициативе Зурабишвили
ВчераГрузинский штангист завоевал бронзу на чемпионате мира по тяжелой атлетике
ВчераTime назвал создателей вакцин против коронавируса "Героями года"