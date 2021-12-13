https://sputnik-georgia.ru/20211213/pervaya-smert-cheloveka-ot-shtamma-omikron-zafiksirovana-v-britanii-262821374.html

Первая смерть человека от штамма "омикрон" зафиксирована в Британии

Первая смерть человека от штамма "омикрон" зафиксирована в Британии

"Омикрон" распространяется с феноменальной скоростью, на этот штамм приходится 40% заболевших в Лондоне, заявил глава Минздрава Британии 13.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-13T16:34+0400

2021-12-13T16:34+0400

2021-12-13T16:34+0400

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Как минимум один человек, заразившийся штаммом коронавируса "омикрон", скончался, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".Ранее о случаях смерти зараженных штаммом "омикрон" не сообщалось.Глава Минздрава Британии Саджид Джавид ранее заявил, что "омикрон" распространяется с феноменальной скоростью, на этот штамм приходится, вероятно, 40% заболевших в Лондоне.По данным Всемирной организации здравоохранения, новый штамм COVID-19 "омикрон" выявлен в 63 странах и, по предварительным данным, он превзойдет штамм "дельта" по скорости распространения в миреПри этом ВОЗ отмечает, что пока непонятно, с чем связано быстрое распространение нового штамма."На сегодняшний день имеются ограниченные данные и нет подтвержденных доказательств эффективности вакцин против "омикрон". Предварительные данные и значительно измененный антигенный профиль белка штамма "омикрон" позволяют предположить снижение эффективности вакцины против инфекции и передачи варианта", - говорится в заявлении ВОЗ.В то же время в ВОЗ отмечают, что предварительные данные указывают на то, что новый штамм будет менее опасным, так как большинство выявленных случаев заболевания были бессимптомные или с легкими и средними симптомами.

https://sputnik-georgia.ru/20211213/omikron-podstupil-k-granitsam-gruzii--vskore-on-zamenit-delta-shtamm-koronavirusa-262803772.html

https://sputnik-georgia.ru/20211212/kak-sputnik-v-effektiven-protiv-omikrona-proveryat-za-10-dney-262800743.html

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