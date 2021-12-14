https://sputnik-georgia.ru/20211214/rossiyskie-uchenye-adaptiruyut-sputnik-v-pod-omikron-262861230.html

Российские ученые адаптируют "Спутник V" под "омикрон"

Российские ученые адаптируют "Спутник V" под "омикрон"

Препарат уже проходит клинические исследования, эффективность вакцины в отношении нового штамма коронавируса будет известна в ближайшие дни 14.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-14T21:05+0400

2021-12-14T21:05+0400

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ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik. Ученые НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину "Спутник V", которая изменена под "омикрон"-штамм коронавируса, об этом заявил директор центра Александр Гинцбург.По его словам, сейчас препарат проходит первую стадию клинических исследований, а данные об эффективности вакцины против "омикрона" будут известны уже на следующей неделе."Возможно, вакцина должна быть двухкомпонентной, которая должна будет защищать и от "дельта"-штамма, и от "омикрон"-штамма. Тогда необходимо будет задействовать новую платформу по созданию вакцин", - заявил ученый в эфире телеканала "Россия 24 , передает Sputnik Беларусь.При этом пока нет доказательств, что новый штамм коронавируса вытеснит самый распространенный "дельта" вариант.Гинцбург также уточнил, что в институте им. Гамалеи уже отработали новую платформу для создания модифицированной вакцины от коронавируса.Но даже классический вариант вакцины "Спутник V" дает более широкий спектр нейтрализующих антител, если сравнивать с Pfizer, подчеркнул директор центра.

https://sputnik-georgia.ru/20211214/ozhidaem-rosta-chisla-gospitalizatsiy-i-smertey-iz-za-shtamma-omikron---voz-262835887.html

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