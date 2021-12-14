https://sputnik-georgia.ru/20211214/tseny-na-gaz-v-evropy-prodolzhayut-rasti-262862661.html

Цены на газ в Европе продолжают расти

Цены на газ в Европе продолжают расти

Исторический максимум на фьючерсном рынке — выше 1900 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября 14.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов вторника выросли более чем на 12%, чуть превысили 1525 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, сообщило РИА Новости.Стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торгов превысила 1400 долларов, в течение первых часов демонстрировала устойчивый рост, однако затем незначительно снизилась — до 1350 долларов, после чего вновь перешла к росту. Максимального значения биржевые котировки достигли к концу торгов: стоимость последнего проданного во вторник фьючерса чуть превысила 1525 долларов, что почти на 12,6% выше расчётной цены накануне — 1356,3 доллара.Резко — почти на 10% — цены на прошлой неделе подскочили в среду. Компания независимых энергетических исследований Rystad Energy связывала это с незапланированной остановкой работ на газовом месторождении Troll в Норвегии 8 декабря, после чего поток газа оттуда снизился примерно на 14%. А рост цен 13 декабря мог быть вызван словами главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что "Северный поток 2" пока не может быть согласован, потому что не выполняет требования европейского энергетического права.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля-мая, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов.Исторический максимум на фьючерсном рынке — выше 1900 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было. Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

https://sputnik-georgia.ru/20211210/tseny-na-gaz-v-evrope-vzleteli-vyshe-12-tysyachi-dollarov-za-tysyachu-kubometrov-262770520.html

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