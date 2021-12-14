https://sputnik-georgia.ru/20211214/tsunami-zarazheniy-koronavirusom-v-mire-o-chem-preduprezhdaet-voz-262849062.html

"Цунами" заражений коронавирусом в мире: о чем предупреждает ВОЗ?

"Цунами" заражений коронавирусом в мире: о чем предупреждает ВОЗ?

Штаммы "дельта" и "омикрон", похоже, вызывают сильное беспокойство ВОЗ - организация призывает государства действовать

2021-12-14T15:42+0400

2021-12-14T15:42+0400

2021-12-14T15:42+0400

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Человечество сталкивается с цунами инфицирований коронавирусом, в том числе штаммами "дельта" и "омикрон". Об этом заявила руководитель технической команды отдела чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове."Я думаю, мы сталкиваемся с цунами инфекций в мире, как со штаммом "дельта" (доминирующий вид в последние месяцы), так и с "омикроном", – сказала Керкхове в интервью испанской газете Pais.Не выжидать, а оперативно действовать – к этому призвала представитель ВОЗ правительства все страны."Нам следует положить конец пандемии коронавируса. Нам нужно снизить передачу (инфекции) до низкого показателя, избежать тяжелого течения болезни посредством вакцинации и обеспечить своевременное лечение. 2022 год должен стать годом, когда нам это удастся сделать", – резюмировала Керкхове.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211214/ozhidaem-rosta-chisla-gospitalizatsiy-i-smertey-iz-za-shtamma-omikron---voz-262835887.html

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