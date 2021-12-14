https://sputnik-georgia.ru/20211214/tsunami-zarazheniy-koronavirusom-v-mire-o-chem-preduprezhdaet-voz-262849062.html
"Цунами" заражений коронавирусом в мире: о чем предупреждает ВОЗ?
"Цунами" заражений коронавирусом в мире: о чем предупреждает ВОЗ?
Штаммы "дельта" и "омикрон", похоже, вызывают сильное беспокойство ВОЗ - организация призывает государства действовать
2021-12-14T15:42+0400
2021-12-14T15:42+0400
2021-12-14T15:42+0400
общество
новости
в мире
всемирная организация здравоохранения
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/10/250907334_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_624f01cd6d679c1288f42d496f34193b.jpg
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Человечество сталкивается с цунами инфицирований коронавирусом, в том числе штаммами "дельта" и "омикрон". Об этом заявила руководитель технической команды отдела чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове."Я думаю, мы сталкиваемся с цунами инфекций в мире, как со штаммом "дельта" (доминирующий вид в последние месяцы), так и с "омикроном", – сказала Керкхове в интервью испанской газете Pais.Не выжидать, а оперативно действовать – к этому призвала представитель ВОЗ правительства все страны."Нам следует положить конец пандемии коронавируса. Нам нужно снизить передачу (инфекции) до низкого показателя, избежать тяжелого течения болезни посредством вакцинации и обеспечить своевременное лечение. 2022 год должен стать годом, когда нам это удастся сделать", – резюмировала Керкхове.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211214/ozhidaem-rosta-chisla-gospitalizatsiy-i-smertey-iz-za-shtamma-omikron---voz-262835887.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/10/250907334_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6ebf97663b110c8139ef98581f3c3cb9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, в мире, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19
"Цунами" заражений коронавирусом в мире: о чем предупреждает ВОЗ?
Штаммы "дельта" и "омикрон", похоже, вызывают сильное беспокойство ВОЗ – организация призывает государства действовать
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Человечество сталкивается с цунами инфицирований коронавирусом, в том числе штаммами "дельта" и "омикрон". Об этом заявила руководитель технической команды отдела чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.
"Я думаю, мы сталкиваемся с цунами инфекций в мире, как со штаммом "дельта" (доминирующий вид в последние месяцы), так и с "омикроном", – сказала Керкхове в интервью испанской газете Pais
.
Не выжидать, а оперативно действовать – к этому призвала представитель ВОЗ правительства все страны.
"Нам следует положить конец пандемии коронавируса. Нам нужно снизить передачу (инфекции) до низкого показателя, избежать тяжелого течения болезни посредством вакцинации и обеспечить своевременное лечение. 2022 год должен стать годом, когда нам это удастся сделать", – резюмировала Керкхове.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.