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"Цунами" заражений коронавирусом в мире: о чем предупреждает ВОЗ?
"Цунами" заражений коронавирусом в мире: о чем предупреждает ВОЗ?
Штаммы "дельта" и "омикрон", похоже, вызывают сильное беспокойство ВОЗ - организация призывает государства действовать
2021-12-14T15:42+0400
2021-12-14T15:42+0400
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всемирная организация здравоохранения
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Человечество сталкивается с цунами инфицирований коронавирусом, в том числе штаммами "дельта" и "омикрон". Об этом заявила руководитель технической команды отдела чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове."Я думаю, мы сталкиваемся с цунами инфекций в мире, как со штаммом "дельта" (доминирующий вид в последние месяцы), так и с "омикроном", – сказала Керкхове в интервью испанской газете Pais.Не выжидать, а оперативно действовать – к этому призвала представитель ВОЗ правительства все страны."Нам следует положить конец пандемии коронавируса. Нам нужно снизить передачу (инфекции) до низкого показателя, избежать тяжелого течения болезни посредством вакцинации и обеспечить своевременное лечение. 2022 год должен стать годом, когда нам это удастся сделать", – резюмировала Керкхове.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211214/ozhidaem-rosta-chisla-gospitalizatsiy-i-smertey-iz-za-shtamma-omikron---voz-262835887.html
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общество, новости, в мире, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19

"Цунами" заражений коронавирусом в мире: о чем предупреждает ВОЗ?

15:42 14.12.2021
© AP Photo / Kirsty WigglesworthПандемия коронавируса COVID - жители Лондона в масках в Чайнатауне
Пандемия коронавируса COVID - жители Лондона в масках в Чайнатауне - Sputnik Грузия, 1920, 14.12.2021
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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Штаммы "дельта" и "омикрон", похоже, вызывают сильное беспокойство ВОЗ – организация призывает государства действовать
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Человечество сталкивается с цунами инфицирований коронавирусом, в том числе штаммами "дельта" и "омикрон". Об этом заявила руководитель технической команды отдела чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.
"Я думаю, мы сталкиваемся с цунами инфекций в мире, как со штаммом "дельта" (доминирующий вид в последние месяцы), так и с "омикроном", – сказала Керкхове в интервью испанской газете Pais.
Пандемия коронавируса - врачи и медики, скорбь по погибшим - Sputnik Грузия, 1920, 14.12.2021
"Ожидаем роста числа госпитализаций и смертей из-за штамма "омикрон" – ВОЗ
10:34
Не выжидать, а оперативно действовать – к этому призвала представитель ВОЗ правительства все страны.
"Нам следует положить конец пандемии коронавируса. Нам нужно снизить передачу (инфекции) до низкого показателя, избежать тяжелого течения болезни посредством вакцинации и обеспечить своевременное лечение. 2022 год должен стать годом, когда нам это удастся сделать", – резюмировала Керкхове.
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