https://sputnik-georgia.ru/20211214/v-moskve-zafiksirovan-silneyshiy-za-28-let-snegopad-262836238.html

В Москве зафиксирован сильнейший за 28 лет снегопад

В Москве зафиксирован сильнейший за 28 лет снегопад

Аномальный снегопад наблюдается в столице России сегодня - метеорологи предупреждают о непогоде

2021-12-14T10:49+0400

2021-12-14T10:49+0400

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. В Москве зафиксирован сильнейший за 28 лет снегопад – в российской столице выпало пятая часть месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам метеоролога, в результате влияния активного волнового атмосферного фронта за прошедшие сутки на Москву обрушились самые сильные этой зимой аномальные снегопады.Ретроспектива Резо Габриадзе пройдет на фестивале "Московская премьера" >>>"До этого самым ненастным было 7 декабря – восемь миллиметров. Так, на базовой столичной метеостанции ВДНХ в осадкомер попало 9 миллиметров осадков, в центре города, на Балчуге – 11 миллиметров, в Тушино – 10 миллиметров", – сказал синоптик.Любопытно, что разработанный накануне прогноз "Фобоса" по количеству осадков в 8-13 миллиметров оправдался."Нужно отметить, что таких мощных снегопадов на опорной метеостанции ВДНХ в этот день не было с 1993 года, когда метеорологи тоже зафиксировали девять миллиметров. С этим же годом в рейтинге самых влажных с 1948 года прошедший снегопад разделил второе место, уступив лидерство только 1976 году", – резюмировал синоптик.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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