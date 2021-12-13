https://sputnik-georgia.ru/20211213/retrospektiva-rezo-gabriadze-proydet-na-festivale-moskovskaya-premera-262813730.html
Ретроспектива Резо Габриадзе пройдет на фестивале "Московская премьера"
Ретроспектива Резо Габриадзе пройдет на фестивале "Московская премьера"
На российском фестивале вспомнят множество имен великих грузинских режиссеров и актеров - среди них Габриадзе, Кавсадзе и другие
2021-12-13T14:14+0400
2021-12-13T14:14+0400
2021-12-13T14:14+0400
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грузия
москва
русудан глурджидзе
резо габриадзе
грузинское кино
триумф грузинского кино
кахи кавсадзе
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Ретроспектива фильмов выдающегося грузинского режиссера и сценариста Резо Габриадзе пройдет на фестивале "Московская премьера", сообщили Sputnik Грузия организаторы смотра. III Международный фестиваль кино стран Содружества "Московская премьера" состоится в российской столице 17-21 декабря 2021 года.Грузинская драма "Смерть Отара" получила "Золотого Прометея" >>>В рамках ретроспективы Габриадзе будут показаны 12 картин: "Знаешь, мама, где я был?", "Бабочка", "Кавказский романс", "Кувшин", "Наступила осень", "Чудо на ниточках", "Не горюй!", "Чудаки", "Феола", "Пари", "Необыкновенная выставка" и "Кин-дза-дза!"Показы ретроспективы запланированы в кинотеатре "Иллюзион" и в Центре Вознесенского, где также пройдет презентация монографии Марины Дмитревской, посвященной кино- и театральной деятельности Резо Габриадзе. Кроме того, в ретроспективе под названием "Дружба народов" гости фестиваля смогут увидеть ленту "Опоры Земли" Романа Цурцумия, посвященную памяти режиссера и оператора, а также фильм "Тэли и Толи" – показ посвящен памяти грузинского актера Кахи Кавсадзе. Сеансы пройдут в Библиотеке-читальне имени И. С. Тургенева.Есть работы молодых грузинских режиссеров и в конкурсной программе "Московской премьеры". В категории "Европейская премьера" представлена российско-грузинская картина "Мяу" Василия Щербакова, а в номинации "Российская премьера" – фильмы "Подготовка" Илии Аситашвили и "Простите, что опоздали" Луки Берадзе.В фестивале примут участие кинематографисты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины и Эстонии.Всего в рамках фестиваля будет показано 85 фильмов, состоится более 50 сеансов и тематических мероприятий на шести площадках Москвы. С учетом сложной эпидемической обстановки в кинозалах будет осуществлена "шахматная рассадка", а зрители на сеансы будут допускаться только в масках.Смотр пройдет при финансовой поддержке Министерства культуры России и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211208/kinorezhisser-rusudan-glurdzhidze-vozglavit-zhyuri-festivalya-moskovskaya-premera-262694233.html
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культура, россия, новости, грузия, москва, русудан глурджидзе, резо габриадзе, грузинское кино, триумф грузинского кино, кахи кавсадзе, кино
Ретроспектива Резо Габриадзе пройдет на фестивале "Московская премьера"
На российском фестивале вспомнят множество имен великих грузинских режиссеров и актеров – среди них Габриадзе, Кавсадзе и другие
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik.
Ретроспектива фильмов выдающегося грузинского режиссера и сценариста Резо Габриадзе пройдет на фестивале "Московская премьера", сообщили Sputnik Грузия
организаторы смотра.
III Международный фестиваль кино стран Содружества "Московская премьера" состоится в российской столице 17-21 декабря 2021 года.
В рамках ретроспективы Габриадзе будут показаны 12 картин: "Знаешь, мама, где я был?", "Бабочка", "Кавказский романс", "Кувшин", "Наступила осень", "Чудо на ниточках", "Не горюй!", "Чудаки", "Феола", "Пари", "Необыкновенная выставка" и "Кин-дза-дза!"
Показы ретроспективы запланированы в кинотеатре "Иллюзион" и в Центре Вознесенского, где также пройдет презентация монографии Марины Дмитревской, посвященной кино- и театральной деятельности Резо Габриадзе.
Кроме того, в ретроспективе под названием "Дружба народов" гости фестиваля смогут увидеть ленту "Опоры Земли" Романа Цурцумия, посвященную памяти режиссера и оператора, а также фильм "Тэли и Толи" – показ посвящен памяти грузинского актера Кахи Кавсадзе. Сеансы пройдут в Библиотеке-читальне имени И. С. Тургенева.
Есть работы молодых грузинских режиссеров и в конкурсной программе "Московской премьеры". В категории "Европейская премьера" представлена российско-грузинская картина "Мяу" Василия Щербакова, а в номинации "Российская премьера" – фильмы "Подготовка" Илии Аситашвили и "Простите, что опоздали" Луки Берадзе.
В фестивале примут участие кинематографисты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины и Эстонии.
Всего в рамках фестиваля будет показано 85 фильмов, состоится более 50 сеансов и тематических мероприятий на шести площадках Москвы. С учетом сложной эпидемической обстановки в кинозалах будет осуществлена "шахматная рассадка", а зрители на сеансы будут допускаться только в масках.
Смотр пройдет при финансовой поддержке Министерства культуры России и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС).
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