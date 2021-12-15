https://sputnik-georgia.ru/20211215/asvel---zenit-prognoz-na-match-basketbolnoy-evroligi-262863753.html
АСВЕЛ - "Зенит": прогноз на матч баскетбольной Евролиги
АСВЕЛ - "Зенит": прогноз на матч баскетбольной Евролиги
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч баскетбольной Евролиги между клубами АСВЕЛ и "Зенит" 15.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-15T09:36+0400
2021-12-15T09:36+0400
2021-12-15T09:36+0400
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Одержав в Евролиге пять побед подряд питерский "Зенит" сбавил обороты и уступил в трех играх кряду – "Панатинаикосу" (64:70), "Црвене Звезде" (58:69) и "Фенербахче" (80:86). Эти результаты отбросили подопечных Паскуаля на седьмое место в турнирной таблице.Бросается в глаза, что в двух встречах российский клуб показал очень низкую результативность и только в последней игре против "Фенера" набрал 80 очков. Однако оборона "Зенита" остается одной из лучших в Лиге. В среднем за матч команда пропускает всего 72.3 очка. Лучше показатели только у лидера турнира – "Барселоны".АСВЕЛ идет приблизительно в таком же графике, что и "Зенит". Перед матчем с "Зенитом" французский клуб потерпел два поражения подряд – от "Басконии" (66:91) и "Баварии" (65:73). Необходимо отметить, что ни одна из этих команд не входит в топ-восемь Евролиги.Все вышесказанное наталкивает на мысль, что между собой сыграют две равные команды. В таком же ключе рассуждают и букмекеры, которые не выделяют фаворита в предстоящем матче. Победа обоих соперников оценивается коэффициентом 1,9. Сами понимаете, делать прогноз на исход матча в такой ситуации довольно сложно.Не знаю насколько хорошо "Зенит" сыграет в атаке, но, думаю, оборона питерского клуба вновь будет на должном уровне и останется на среднестатистическом показателе. Как мне кажется, АСВЕЛ не забросит "Зениту" больше 75 очков.Ставка: АСВЕЛ наберет меньше 75.5 очков за 1,84.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, баскетбол, евролига, прогноз на баскетбольный матч
АСВЕЛ - "Зенит": прогноз на матч баскетбольной Евролиги
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч баскетбольной Евролиги между клубами АСВЕЛ и "Зенит"
Одержав в Евролиге пять побед подряд питерский "Зенит" сбавил обороты и уступил в трех играх кряду – "Панатинаикосу" (64:70), "Црвене Звезде" (58:69) и "Фенербахче" (80:86). Эти результаты отбросили подопечных Паскуаля на седьмое место в турнирной таблице.
Бросается в глаза, что в двух встречах российский клуб показал очень низкую результативность и только в последней игре против "Фенера" набрал 80 очков. Однако оборона "Зенита" остается одной из лучших в Лиге. В среднем за матч команда пропускает всего 72.3 очка. Лучше показатели только у лидера турнира – "Барселоны".
АСВЕЛ идет приблизительно в таком же графике, что и "Зенит". Перед матчем с "Зенитом" французский клуб потерпел два поражения подряд – от "Басконии" (66:91) и "Баварии" (65:73). Необходимо отметить, что ни одна из этих команд не входит в топ-восемь Евролиги.
Все вышесказанное наталкивает на мысль, что между собой сыграют две равные команды. В таком же ключе рассуждают и букмекеры, которые не выделяют фаворита в предстоящем матче. Победа обоих соперников оценивается коэффициентом 1,9. Сами понимаете, делать прогноз на исход матча в такой ситуации довольно сложно.
Не знаю насколько хорошо "Зенит" сыграет в атаке, но, думаю, оборона питерского клуба вновь будет на должном уровне и останется на среднестатистическом показателе. Как мне кажется, АСВЕЛ не забросит "Зениту" больше 75 очков.
Ставка: АСВЕЛ наберет меньше 75.5 очков за 1,84.
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