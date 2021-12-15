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Больше всего корольков и хурмы из Грузии вывезли в Армению и Россию
Больше всего корольков и хурмы из Грузии вывезли в Армению и Россию
Всего экспортировано 11,2 тысячи тонн хурмы и корольков, стоимость которых составила 5,6 миллиона долларов 15.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-15T07:32+0400
2021-12-15T07:32+0400
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сельское хозяйство
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. С 1 сентября из Грузии в Армению и Россию экспортировано 5,1 тысячи и 3,6 тысячи тонн хурмы и корольков, соответственно, говорится в сообщении Минсельхоза Грузии.Всего с начала сезона, по данным ведомства, экспортировано 11,2 тысячи тонн хурмы и корольков, стоимость которых составила 5,6 миллиона долларов.Кроме того, экспорт в сравнительно меньшем объеме осуществляется также на Украину (2 263 тонны), в Турцию (108 тонн), Казахстан (62 тонны), Молдову (39 тонн) и 10 тонн вывезли в другие страны.На данный момент из Грузии также активно вывозят яблоки, фундук и мандарины. Объем экспорта данных продуктов превышает прошлогодние показатели. Да и урожай, как уверяют в Минсельхозе, в этом году богатый и качественный, поэтому и спрос на них больше, чем в прошлом году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, сельское хозяйство

Больше всего корольков и хурмы из Грузии вывезли в Армению и Россию

07:32 15.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliФрукты и овощи в уличной лавке - апельсины, гранаты, виноград, айва и хурма
Фрукты и овощи в уличной лавке - апельсины, гранаты, виноград, айва и хурма - Sputnik Грузия, 1920, 15.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Всего экспортировано 11,2 тысячи тонн хурмы и корольков, стоимость которых составила 5,6 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. С 1 сентября из Грузии в Армению и Россию экспортировано 5,1 тысячи и 3,6 тысячи тонн хурмы и корольков, соответственно, говорится в сообщении Минсельхоза Грузии.
Всего с начала сезона, по данным ведомства, экспортировано 11,2 тысячи тонн хурмы и корольков, стоимость которых составила 5,6 миллиона долларов.
Грузинские яблоки в ящиках - уличная торговля - Sputnik Грузия, 1920, 14.12.2021
Экспорт грузинских яблок продолжает расти
Вчера, 07:32
Кроме того, экспорт в сравнительно меньшем объеме осуществляется также на Украину (2 263 тонны), в Турцию (108 тонн), Казахстан (62 тонны), Молдову (39 тонн) и 10 тонн вывезли в другие страны.
На данный момент из Грузии также активно вывозят яблоки, фундук и мандарины. Объем экспорта данных продуктов превышает прошлогодние показатели. Да и урожай, как уверяют в Минсельхозе, в этом году богатый и качественный, поэтому и спрос на них больше, чем в прошлом году.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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