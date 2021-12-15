https://sputnik-georgia.ru/20211215/bolshe-vsego-korolkov-i-khurmy-iz-gruzii-vyvezli-v-armeniyu-i-rossiyu-262855560.html

Больше всего корольков и хурмы из Грузии вывезли в Армению и Россию

Больше всего корольков и хурмы из Грузии вывезли в Армению и Россию

Всего экспортировано 11,2 тысячи тонн хурмы и корольков, стоимость которых составила 5,6 миллиона долларов 15.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-15T07:32+0400

2021-12-15T07:32+0400

2021-12-15T07:32+0400

экономика

новости

грузия

сельское хозяйство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24758/63/247586345_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_3e13294016f605e9468ad21ff9d7aec0.jpg

ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. С 1 сентября из Грузии в Армению и Россию экспортировано 5,1 тысячи и 3,6 тысячи тонн хурмы и корольков, соответственно, говорится в сообщении Минсельхоза Грузии.Всего с начала сезона, по данным ведомства, экспортировано 11,2 тысячи тонн хурмы и корольков, стоимость которых составила 5,6 миллиона долларов.Кроме того, экспорт в сравнительно меньшем объеме осуществляется также на Украину (2 263 тонны), в Турцию (108 тонн), Казахстан (62 тонны), Молдову (39 тонн) и 10 тонн вывезли в другие страны.На данный момент из Грузии также активно вывозят яблоки, фундук и мандарины. Объем экспорта данных продуктов превышает прошлогодние показатели. Да и урожай, как уверяют в Минсельхозе, в этом году богатый и качественный, поэтому и спрос на них больше, чем в прошлом году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211214/eksport-gruzinskikh-yablok-prodolzhaet-rasti-262812219.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, сельское хозяйство