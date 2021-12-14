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Экспорт грузинских яблок продолжает расти
Экспорт грузинских яблок продолжает расти
Основными странами-импортерами грузинских яблок являются Россия и Армения 14.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Из Грузии с 1 августа по 12 декабря экспортировано 3 449 тонн яблок на сумму 2,2 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Минсельхоза страны.За отчетный период, основным импортером яблок, экспортируемых из Грузии, является Российская Федерация (3 443 тонны). В Армению вывезено 5 тонн яблок.Экспорт грузинского фундука продолжает расти&gt;&gt;С целью увеличения производства и экспорта яблок в Грузии осуществляется программа закладки новых садов "Посади будущее". Яблоневые сады в рамках этой программы разбиты на 1 128 гектарах.Чтобы облегчить экспорт фруктов, необходимая документация готовится и выдается по принципу "одного окна". К процессу привлечены представители фитосанитарных и таможенных служб.Правительство Грузии в этом году, как и в прошлом, помогает фермерам реализовать урожай нестандартных яблок по фиксированным ценам.Согласно программе субсидирования, государство возместит перерабатывающим компаниям 0,10 лари за килограмм, если они будут принимать нестандартные яблоки от фермеров по цене минимум 0,22 лари за килограмм. Закупка будет производиться до 15 декабря.Программа стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене. В то же время это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, торговля

Экспорт грузинских яблок продолжает расти

07:32 14.12.2021 (обновлено: 07:35 14.12.2021)
© Sputnik / Alexander ImedashviliГрузинские яблоки в ящиках - уличная торговля
Грузинские яблоки в ящиках - уличная торговля - Sputnik Грузия, 1920, 14.12.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Основными странами-импортерами грузинских яблок являются Россия и Армения
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Из Грузии с 1 августа по 12 декабря экспортировано 3 449 тонн яблок на сумму 2,2 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Минсельхоза страны.
За отчетный период, основным импортером яблок, экспортируемых из Грузии, является Российская Федерация (3 443 тонны). В Армению вывезено 5 тонн яблок.
Экспорт грузинского фундука продолжает расти>>
С целью увеличения производства и экспорта яблок в Грузии осуществляется программа закладки новых садов "Посади будущее". Яблоневые сады в рамках этой программы разбиты на 1 128 гектарах.
Чтобы облегчить экспорт фруктов, необходимая документация готовится и выдается по принципу "одного окна". К процессу привлечены представители фитосанитарных и таможенных служб.
Правительство Грузии в этом году, как и в прошлом, помогает фермерам реализовать урожай нестандартных яблок по фиксированным ценам.
Сбор урожая хурмы - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2021
Грузинские корольки и хурму в основном покупают соседние страны
7 декабря, 08:02
Согласно программе субсидирования, государство возместит перерабатывающим компаниям 0,10 лари за килограмм, если они будут принимать нестандартные яблоки от фермеров по цене минимум 0,22 лари за килограмм. Закупка будет производиться до 15 декабря.
Программа стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене. В то же время это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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