https://sputnik-georgia.ru/20211214/eksport-gruzinskikh-yablok-prodolzhaet-rasti-262812219.html
Экспорт грузинских яблок продолжает расти
Экспорт грузинских яблок продолжает расти
Основными странами-импортерами грузинских яблок являются Россия и Армения 14.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-14T07:32+0400
2021-12-14T07:32+0400
2021-12-14T07:35+0400
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Из Грузии с 1 августа по 12 декабря экспортировано 3 449 тонн яблок на сумму 2,2 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Минсельхоза страны.За отчетный период, основным импортером яблок, экспортируемых из Грузии, является Российская Федерация (3 443 тонны). В Армению вывезено 5 тонн яблок.Экспорт грузинского фундука продолжает расти>>С целью увеличения производства и экспорта яблок в Грузии осуществляется программа закладки новых садов "Посади будущее". Яблоневые сады в рамках этой программы разбиты на 1 128 гектарах.Чтобы облегчить экспорт фруктов, необходимая документация готовится и выдается по принципу "одного окна". К процессу привлечены представители фитосанитарных и таможенных служб.Правительство Грузии в этом году, как и в прошлом, помогает фермерам реализовать урожай нестандартных яблок по фиксированным ценам.Согласно программе субсидирования, государство возместит перерабатывающим компаниям 0,10 лари за килограмм, если они будут принимать нестандартные яблоки от фермеров по цене минимум 0,22 лари за килограмм. Закупка будет производиться до 15 декабря.Программа стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене. В то же время это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211207/gruzinskie-korolki-i-khurmu-v-osnovnom-pokupayut-sosednie-strany-262627485.html
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экономика, новости, грузия, торговля
Экспорт грузинских яблок продолжает расти
07:32 14.12.2021 (обновлено: 07:35 14.12.2021)
Основными странами-импортерами грузинских яблок являются Россия и Армения
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Из Грузии с 1 августа по 12 декабря экспортировано 3 449 тонн яблок на сумму 2,2 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Минсельхоза страны.
За отчетный период, основным импортером яблок, экспортируемых из Грузии, является Российская Федерация (3 443 тонны). В Армению вывезено 5 тонн яблок.
С целью увеличения производства и экспорта яблок в Грузии осуществляется программа закладки новых садов "Посади будущее". Яблоневые сады в рамках этой программы разбиты на 1 128 гектарах.
Чтобы облегчить экспорт фруктов, необходимая документация готовится и выдается по принципу "одного окна". К процессу привлечены представители фитосанитарных и таможенных служб.
Правительство Грузии в этом году, как и в прошлом, помогает фермерам реализовать урожай нестандартных яблок по фиксированным ценам.
Согласно программе субсидирования, государство возместит перерабатывающим компаниям 0,10 лари за килограмм, если они будут принимать нестандартные яблоки от фермеров по цене минимум 0,22 лари за килограмм. Закупка будет производиться до 15 декабря.
Программа стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене. В то же время это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.