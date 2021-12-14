https://sputnik-georgia.ru/20211214/eksport-gruzinskikh-yablok-prodolzhaet-rasti-262812219.html

Экспорт грузинских яблок продолжает расти

Экспорт грузинских яблок продолжает расти

Основными странами-импортерами грузинских яблок являются Россия и Армения 14.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-14T07:32+0400

2021-12-14T07:32+0400

2021-12-14T07:35+0400

экономика

новости

грузия

торговля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/14/250948334_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ea8037019ccd86a246e0594ee7d32732.jpg

ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Из Грузии с 1 августа по 12 декабря экспортировано 3 449 тонн яблок на сумму 2,2 миллиона долларов, сообщает пресс-служба Минсельхоза страны.За отчетный период, основным импортером яблок, экспортируемых из Грузии, является Российская Федерация (3 443 тонны). В Армению вывезено 5 тонн яблок.Экспорт грузинского фундука продолжает расти>>С целью увеличения производства и экспорта яблок в Грузии осуществляется программа закладки новых садов "Посади будущее". Яблоневые сады в рамках этой программы разбиты на 1 128 гектарах.Чтобы облегчить экспорт фруктов, необходимая документация готовится и выдается по принципу "одного окна". К процессу привлечены представители фитосанитарных и таможенных служб.Правительство Грузии в этом году, как и в прошлом, помогает фермерам реализовать урожай нестандартных яблок по фиксированным ценам.Согласно программе субсидирования, государство возместит перерабатывающим компаниям 0,10 лари за килограмм, если они будут принимать нестандартные яблоки от фермеров по цене минимум 0,22 лари за килограмм. Закупка будет производиться до 15 декабря.Программа стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене. В то же время это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211207/gruzinskie-korolki-i-khurmu-v-osnovnom-pokupayut-sosednie-strany-262627485.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, торговля