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Борьба с воровским миром: сразу в нескольких районах Тбилиси проводится спецоперация
Борьба с воровским миром: сразу в нескольких районах Тбилиси проводится спецоперация
С утра в нескольких районах грузинской столицы мобилизована полиция 15.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-15T09:49+0400
2021-12-15T09:49+0400
2021-12-15T10:28+0400
происшествия
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тбилиси
воровское сообщество
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Сразу в нескольких районах Тбилиси проводится спецоперация по задержанию группы людей, причастных к так называемому воровскому миру, сообщает телеканал "Имеди".По словам представителя криминального департамента МВД Грузии Георгия Бадзгаладзе, задержаны несколько человек. Подробную информацию ведомство распространит позже.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, тбилиси, воровское сообщество
Борьба с воровским миром: сразу в нескольких районах Тбилиси проводится спецоперация
09:49 15.12.2021 (обновлено: 10:28 15.12.2021)
С утра в нескольких районах грузинской столицы мобилизована полиция
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik.
Сразу в нескольких районах Тбилиси проводится спецоперация по задержанию группы людей, причастных к так называемому воровскому миру, сообщает телеканал "Имеди
".
По словам представителя криминального департамента МВД Грузии Георгия Бадзгаладзе, задержаны несколько человек.
Подробную информацию ведомство распространит позже.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.