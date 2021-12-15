https://sputnik-georgia.ru/20211215/borba-s-vorovskim-mirom-srazu-v-neskolkikh-rayonakh-tbilisi-provoditsya-spetsoperatsiya-262866633.html

Борьба с воровским миром: сразу в нескольких районах Тбилиси проводится спецоперация

Борьба с воровским миром: сразу в нескольких районах Тбилиси проводится спецоперация

С утра в нескольких районах грузинской столицы мобилизована полиция 15.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-15T09:49+0400

2021-12-15T09:49+0400

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происшествия

новости

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тбилиси

воровское сообщество

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Сразу в нескольких районах Тбилиси проводится спецоперация по задержанию группы людей, причастных к так называемому воровскому миру, сообщает телеканал "Имеди".По словам представителя криминального департамента МВД Грузии Георгия Бадзгаладзе, задержаны несколько человек. Подробную информацию ведомство распространит позже.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, тбилиси, воровское сообщество