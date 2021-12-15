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Борьба с воровским миром: сразу в нескольких районах Тбилиси проводится спецоперация
Борьба с воровским миром: сразу в нескольких районах Тбилиси проводится спецоперация
С утра в нескольких районах грузинской столицы мобилизована полиция 15.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-15T09:49+0400
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происшествия
новости
грузия
тбилиси
воровское сообщество
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Сразу в нескольких районах Тбилиси проводится спецоперация по задержанию группы людей, причастных к так называемому воровскому миру, сообщает телеканал "Имеди".По словам представителя криминального департамента МВД Грузии Георгия Бадзгаладзе, задержаны несколько человек. Подробную информацию ведомство распространит позже.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, тбилиси, воровское сообщество

Борьба с воровским миром: сразу в нескольких районах Тбилиси проводится спецоперация

09:49 15.12.2021 (обновлено: 10:28 15.12.2021)
© photo: Sputnik / StringerПолицейские на месте преступления. Борьба с преступностью
Полицейские на месте преступления. Борьба с преступностью - Sputnik Грузия, 1920, 15.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
С утра в нескольких районах грузинской столицы мобилизована полиция
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Сразу в нескольких районах Тбилиси проводится спецоперация по задержанию группы людей, причастных к так называемому воровскому миру, сообщает телеканал "Имеди".
По словам представителя криминального департамента МВД Грузии Георгия Бадзгаладзе, задержаны несколько человек.
Подробную информацию ведомство распространит позже.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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