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https://sputnik-georgia.ru/20211215/dzhuliya-roberts-pokazala-idealnuyu-figuru-i-poobnimalas-s-neznakomtsem-262884568.html
Джулия Робертс показала идеальную фигуру и пообнималась с незнакомцем
Джулия Робертс показала идеальную фигуру и пообнималась с незнакомцем
Уличные фотографы подловили 54-летнюю актрису во время прогулки, а поклонники оценили ее роскошную фигуру
2021-12-15T16:43+0400
2021-12-15T16:48+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
шоу-бизнес
зарубежные звезды
джулия робертс
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ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Новые фото американской актрисы Джулии Роберт в шортах взорвали Сеть: 54-летняя звезда продемонстрировала идеальную фигуру и вызвала зависть фанаток. Перед Новым годом каждая женщина не только подводит итоги года, но и ставит себе цели на будущее. Многие обещают себе, что займутся спортом или сядут на диету, но не всегда выполняют задуманное. Но, увидев новые кадры с Джулией Робертс, многие зарядились мотивацией на 2022 год. 54-летнюю звезду "Красотки" подловили на прогулке в Австралии, где Робертс снимается в фильме "Билет в рай". В перерывах между съемочным процессом звезда гуляет и изучает местные достопримечательности. В этот раз Джулия сходила на побережье Тихого океана, где ее поджидали фотографы. На новых кадрах актриса в черном джемпере, свободных шортах и кроссовках прошлась по берегу под восхищенными взглядами местных, а также обнималась с таинственным незнакомцем. "Боже, я не верю, что ей за 50"; "Идеальная"; "Фигура блеск"; "Как ей удается так выглядеть?"; "Лучшая мотивация похудеть в 2022"; "Кто этот мужчина?"; "С кем она обнимается?!" - пишут фанаты в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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шоу-бизнес, зарубежные звезды, джулия робертс

Джулия Робертс показала идеальную фигуру и пообнималась с незнакомцем

16:43 15.12.2021 (обновлено: 16:48 15.12.2021)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктриса Джулия Робертс на красной дорожке премьеры фильма Джоди Фостер "Финансовый монстр" (Money Monster) в рамках 69-го Каннского кинофестиваля
Актриса Джулия Робертс на красной дорожке премьеры фильма Джоди Фостер Финансовый монстр (Money Monster) в рамках 69-го Каннского кинофестиваля - Sputnik Грузия, 1920, 15.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Уличные фотографы подловили 54-летнюю актрису во время прогулки, а поклонники оценили ее роскошную фигуру
ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Новые фото американской актрисы Джулии Роберт в шортах взорвали Сеть: 54-летняя звезда продемонстрировала идеальную фигуру и вызвала зависть фанаток.
Перед Новым годом каждая женщина не только подводит итоги года, но и ставит себе цели на будущее. Многие обещают себе, что займутся спортом или сядут на диету, но не всегда выполняют задуманное. Но, увидев новые кадры с Джулией Робертс, многие зарядились мотивацией на 2022 год.
54-летнюю звезду "Красотки" подловили на прогулке в Австралии, где Робертс снимается в фильме "Билет в рай". В перерывах между съемочным процессом звезда гуляет и изучает местные достопримечательности.
В этот раз Джулия сходила на побережье Тихого океана, где ее поджидали фотографы. На новых кадрах актриса в черном джемпере, свободных шортах и кроссовках прошлась по берегу под восхищенными взглядами местных, а также обнималась с таинственным незнакомцем.
"Боже, я не верю, что ей за 50"; "Идеальная"; "Фигура блеск"; "Как ей удается так выглядеть?"; "Лучшая мотивация похудеть в 2022"; "Кто этот мужчина?"; "С кем она обнимается?!" - пишут фанаты в Сети.
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