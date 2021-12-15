https://sputnik-georgia.ru/20211215/dzhuliya-roberts-pokazala-idealnuyu-figuru-i-poobnimalas-s-neznakomtsem-262884568.html

Джулия Робертс показала идеальную фигуру и пообнималась с незнакомцем

Джулия Робертс показала идеальную фигуру и пообнималась с незнакомцем

Уличные фотографы подловили 54-летнюю актрису во время прогулки, а поклонники оценили ее роскошную фигуру

2021-12-15T16:43+0400

2021-12-15T16:43+0400

2021-12-15T16:48+0400

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ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Новые фото американской актрисы Джулии Роберт в шортах взорвали Сеть: 54-летняя звезда продемонстрировала идеальную фигуру и вызвала зависть фанаток. Перед Новым годом каждая женщина не только подводит итоги года, но и ставит себе цели на будущее. Многие обещают себе, что займутся спортом или сядут на диету, но не всегда выполняют задуманное. Но, увидев новые кадры с Джулией Робертс, многие зарядились мотивацией на 2022 год. 54-летнюю звезду "Красотки" подловили на прогулке в Австралии, где Робертс снимается в фильме "Билет в рай". В перерывах между съемочным процессом звезда гуляет и изучает местные достопримечательности. В этот раз Джулия сходила на побережье Тихого океана, где ее поджидали фотографы. На новых кадрах актриса в черном джемпере, свободных шортах и кроссовках прошлась по берегу под восхищенными взглядами местных, а также обнималась с таинственным незнакомцем. "Боже, я не верю, что ей за 50"; "Идеальная"; "Фигура блеск"; "Как ей удается так выглядеть?"; "Лучшая мотивация похудеть в 2022"; "Кто этот мужчина?"; "С кем она обнимается?!" - пишут фанаты в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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шоу-бизнес, зарубежные звезды, джулия робертс