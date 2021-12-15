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Джулия Робертс показала идеальную фигуру и пообнималась с незнакомцем
16:43 15.12.2021 (обновлено: 16:48 15.12.2021)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктриса Джулия Робертс на красной дорожке премьеры фильма Джоди Фостер "Финансовый монстр" (Money Monster) в рамках 69-го Каннского кинофестиваля
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Уличные фотографы подловили 54-летнюю актрису во время прогулки, а поклонники оценили ее роскошную фигуру
ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Новые фото американской актрисы Джулии Роберт в шортах взорвали Сеть: 54-летняя звезда продемонстрировала идеальную фигуру и вызвала зависть фанаток.
Перед Новым годом каждая женщина не только подводит итоги года, но и ставит себе цели на будущее. Многие обещают себе, что займутся спортом или сядут на диету, но не всегда выполняют задуманное. Но, увидев новые кадры с Джулией Робертс, многие зарядились мотивацией на 2022 год.
54-летнюю звезду "Красотки" подловили на прогулке в Австралии, где Робертс снимается в фильме "Билет в рай". В перерывах между съемочным процессом звезда гуляет и изучает местные достопримечательности.
В этот раз Джулия сходила на побережье Тихого океана, где ее поджидали фотографы. На новых кадрах актриса в черном джемпере, свободных шортах и кроссовках прошлась по берегу под восхищенными взглядами местных, а также обнималась с таинственным незнакомцем.
"Боже, я не верю, что ей за 50"; "Идеальная"; "Фигура блеск"; "Как ей удается так выглядеть?"; "Лучшая мотивация похудеть в 2022"; "Кто этот мужчина?"; "С кем она обнимается?!" - пишут фанаты в Сети.
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