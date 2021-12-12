https://sputnik-georgia.ru/20211212/kogda-sdaet-telo-dusha-vozvyshaetsya---monika-belluchchi-otkrovenno-o-starenii-262685765.html

"Когда сдает тело, душа возвышается" - Моника Беллуччи откровенно о старении

"Когда сдает тело, душа возвышается" - Моника Беллуччи откровенно о старении

Дело не в старении, а в энергии и страсти, считает актриса, за старением которой с удовольствием наблюдает весь мир

2021-12-12T17:02+0400

2021-12-12T17:02+0400

2021-12-12T17:02+0400

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Со старостью надо смириться, считает итальянская кинозвезда Моника Беллуччи, которая назло всей индустрии красоты и в отличие от многих своих коллег не злоупотребляет бьюти-процедурами.Вот это да! Беллуччи в образе роковой блондинки соблазнила Сеть >>>"Жизнь состоит из разных моментов, этапов. Когда ты молода, у тебя есть эта природная красота юности, очарование этого биологического момента. Но жизнь идет дальше, физически ты стареешь, и с этим ничего нельзя поделать. С этим надо смириться. Но в то же время мы счастливы, потому что, если мы стареем, значит, у нас была долгая жизнь. Когда сдает тело, душа возвышается", — рассказала журналистам Моника.По словам Беллуччи, она не зациклена на бьюти-процедурах, спортивном образе жизни или изнуряющих диетах. Звезда больше предпочитает медитации и не отказывает себе во вкусненьком - любимой пасте или бокале вина."Я всегда была женщиной с формами и никогда не была худой, такова моя природа", — признается Моника.Тем временем недавно 57-летняя актриса сыграла в театре Марию Каллас на сцене древнего театра в Афинах, артистка также активно принимает участие в фотосессиях. И если на тему личной жизни знаменитая итальянка разговаривает неохотно, то на тему любви и страсти философствует с удовольствием. "Энергия заключается в любви и страсти. Но страсть может быть чем угодно. Это любовь к работе, семье, всему, что тебя окружает. Страсть — это состояние души, то, как ты относишься к вещам. Для меня чутье, интуиция стоят на первом месте. Когда я читаю сценарий, он должен тронуть меня. То же самое и с дружбой, и с отношениями, со всем. Эта энергия — это что-то, что невозможно описать", - считает актриса.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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моника беллуччи, старость, зарубежные звезды