https://sputnik-georgia.ru/20211215/fond-kartu-oblagorodit-selo-dzveli-khibula-na-zapade-gruzii-262869184.html

Фонд "Карту" облагородит село Дзвели Хибула на западе Грузии

Фонд "Карту" облагородит село Дзвели Хибула на западе Грузии

Село Дзвели Хибула известно в грузинской истории тем, что по одной из версий, здесь покончил с собой первый президент Грузии Звиад Гамсахурдия

2021-12-15T11:31+0400

2021-12-15T11:31+0400

2021-12-15T11:31+0400

общество

новости

грузия

звиад гамсахурдия

регион самегрело-земо сванети

фонд "карту"

западная грузия

дзвели хибула

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Реконструкция всех внутренних дорог местного значения проходит в селе Дзвели Хибула Хобского муниципалитета (регион Самегрело - Земо Сванети), где запланировано покрытие бетоном на 13-километровом участке, сообщает телеканал Rustavi 2.Общая стоимость работ составляет более 9 миллионов лари. Проект финансируются фондом "Карту". На эти же средства в селе Дзвели Хибула уже завершено строительство мемориального дома Звиада Гамсахурдия, а также монастырского комплекса и детского сада.Кроме того, правительство газифицировало село, отремонтировало сельскую поликлинику и мост. Также проводится водопровод и идет строительство дороги, соединяющей Хоби и Зугдиди. Бюджет строительства – более миллиона лари.Село Дзвели Хибула известно в грузинской истории тем, что по одной из версий, здесь покончил с собой первый президент Грузии Звиад Гамсахурдия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211214/vlasti-gruzii-obyavili-tender-na-proektirovanie-khrama-bagrati-262846470.html

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общество, новости, грузия, звиад гамсахурдия, регион самегрело-земо сванети, фонд "карту", западная грузия, дзвели хибула