https://sputnik-georgia.ru/20211215/garibashvili-gruziya-gotova-ko-vstupleniyu-v-nato-262879324.html

Гарибашвили заявил, что Грузия готова ко вступлению в НАТО – Столтенберг ответил

Гарибашвили заявил, что Грузия готова ко вступлению в НАТО – Столтенберг ответил

Генсек НАТО в очередной раз не назвал сроки вступления Грузии в Североатлантический альянс, предложив продолжать реформы 15.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-15T14:59+0400

2021-12-15T14:59+0400

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ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили заявил в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, что Грузия готова ко вступлению в Североатлантический альянс. "Мы тесно сотрудничаем с Альянсом для разработки четкого видения интеграции Грузии в НАТО в конечном итоге. У нас есть все практические инструменты для членства, и мы ведем активный диалог с союзниками, чтобы подготовить политическое решение в связи с членством Грузии в НАТО", – сказал Гарибашвили на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.США и НАТО изучат вопрос о предоставлениях гарантий безопасности России>>Встреча Гарибашвили и Столтенберга прошла в Брюсселе на фоне крайне осложненных отношений Запада с Россией, обеспокоенной планами расширения НАТО. В минувшую пятницу МИД РФ призвал "официально дезавуировать" решение Бухарестского саммита и отказаться от планов по вступлению в Альянс Грузии и Украины.Столтенберг не назвал сроки вступления Грузии в Альянс, обратив внимание на необходимость дальнейшего продолжения реформ и напрямую увязав это с разрешением политического кризиса в стране. По его словам, НАТО ожидает, что Грузия будет придерживаться "демократических стандартов, над развитием которых она так усердно работала в последние годы"."Крайне важно, чтобы работа над судебной реформой, свободе СМИ и подотчетности сектора безопасности продолжалась. Я также призываю вас работать с оппозицией, чтобы разрешить политические разногласия и уменьшить поляризационную риторику и действия", – сказал Столтенберг.При этом он заявил, что НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и пообещал, что Альянс продолжит оказывать своим партнерам "решительную политическую и практическую поддержку". По его словам, Альянс работает над укреплением обороноспособности Грузии с помощью морской поддержки, совместных учений и обмена информацией.Путин о переговорах с Байденом: беседа была открытой и конструктивной>>Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в Альянсе, отодвинув решение вопроса на неопределенное время. Россия категорически против усиления сотрудничества Грузии с НАТО и расширения Альянса в направлении своих границ. Как заявляет МИД РФ, усилия США и других членов НАТО по милитаризации Грузии вызывают в регионе особую озабоченность. В декабре МИД РФ заявил, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита как "противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других".Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких, международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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