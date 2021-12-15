https://sputnik-georgia.ru/20211215/gosbyudzhet-gruzii-na-2022-god-vynositsya-na-golosovanie-v-parlament-v-sredu-262865318.html

Госбюджет Грузии на 2022 год выносится на голосование

Госбюджет Грузии на 2022 год выносится на голосование

Для принятия государственного бюджета необходима поддержка минимум 76 депутатов парламента Грузии 15.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-15T07:01+0400

2021-12-15T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Депутаты парламента Грузии в среду утвердят государственный бюджет на 2022 год.Проект государственного бюджета представит министр финансов, который расскажет об основных направлениях главного финансового документа и ответит на вопросы депутатов.Вместе с государственным бюджетом депутаты парламента должны будут утвердить постановление о численности сил обороны Грузии и узнать об основных данных и направлениях страны.Для принятия государственного бюджета необходима поддержка минимум 76 депутатов парламента, таким образом бюджет сможет принять без поддержки оппозиции правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", у которой более 80 депутатов.Среди новшеств бюджета на 2022 год - повышение пенсий, зарплат чиновникам и педагогам. Основными приоритетами госбюджета останутся здравоохранение, социальная защита, развитие инфраструктуры и образования.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, парламент грузии, бюджет грузии