https://sputnik-georgia.ru/20211215/gruziya-na-detskom-evrovidenii---2021-nikoloz-kadzhaya-proshel-pervuyu-repetitsiyu-v-parizhe-262870723.html

Грузия на "Детском Евровидении - 2021": Николоз Каджая прошел первую репетицию в Париже

Грузия на "Детском Евровидении - 2021": Николоз Каджая прошел первую репетицию в Париже

Голосование за участников конкурса стартует 17 декабря, с 23:00 часов, на портале junioreurovision.tv

2021-12-15T11:46+0400

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Представитель Грузии на "Детском Евровидении - 2021" 10-летний Николоз Каджая прошел первую репетицию на сцене музыкального комплекса La Seine Musicale в Париже.Официальный YouTube-канал конкурса поделился кадрами с репетиции, на которых видно, как будет выглядеть номер конкурсанта. Николоз исполнит песню "Давай посчитаем улыбки" (Let's Count The Smiles), а на сцене вместе с ним будут танцевать две девочки. Сам Каджая, судя по кадрам, также исполняет танцевальные элементы синхронно с танцовщицами.Грузия выступит на "Детском Евровидении - 2021" под вторым номером >>>Активно комментируют номер грузинского конкурсанта и подписчики канала Евровидения. "У меня такое чувство, что он понравится жюри. Эта постановка выглядит очень мило и очень хорошо подходит к песне", "Он будет настоящим победителем, что бы ни случилось. Его песня очень фанковая и классная. Его голос, как в записи, потрясающий, а постановка красочная и веселая. Наконец позитивная песня, каким и ДОЛЖНО быть детское Евровидение. Помните, это дети. Ему всего около 10!" – пишут под видео пользователи.Видео с репетиции грузинского конкурсанта уже набрало около 43 тысяч просмотров.Конкурс песни "Детское Евровидение - 2021" состоится 19 декабря 2021 года на сцене музыкального комплекса La Seine Musicale в Париже. Право на это Франция получила после победы своей представительницы Валентины с песней J'imagine на прошлогоднем конкурсе. Традиционно прямую трансляцию из Франции будет вести Первый канал.Голосование за участников "Детского Евровидения" стартует 17 декабря с 23:00 часов на портале junioreurovision.tv.Процесс голосования прекратится 19 декабря до начала прямого эфира финала, и возобновится на 15 минут после того, как все участники споют свои песни. Один пользователь должен проголосовать за представителей трех стран. Таким образом голосование зрителей определит половину результата оценок, за вторую – отвечает жюри.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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