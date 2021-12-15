https://sputnik-georgia.ru/20211215/mirovaya-premera-rekviema-kakhidze-proydet-v-tbilisi-262873310.html

Мировая премьера "Реквиема" Кахидзе пройдет в Тбилиси

Мировая премьера "Реквиема" Кахидзе пройдет в Тбилиси

Симфоническое произведение посвящено памяти родителей композитора и наполнено любовью и тоской, признается автор "Реквиема"

2021-12-15T12:46+0400

2021-12-15T12:46+0400

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вахтанг кахидзе

музыкальный центр им. джансуга кахидзе

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Мировая премьера "Реквиема" выдающегося грузинского композитора, пианиста и дирижера Вахтанга Кахидзе пройдет в тбилисском Музыкально-культурном центре им. Дж. Кахидзе 26 и 27 декабря.По словам автора "Реквиема", который посвящен памяти родителей композитора – Джансугу и Ванде Кахидзе, идею создания этого произведения он вынашивал на протяжении всей своей музыкальной деятельности."Надеюсь, что созданием этого произведения мне хотя бы немного удалось выразить по отношению к своим родителям величайшую благодарность, безграничное уважение, вечную любовь и вечную тоску!" – цитируют в Центре слова Кахидзе."Реквием" исполнят Тбилисский симфонический оркестр и Государственная хоровая капелла, женский квартет "Мгалоблеби", мужской секстет "Рустави", а также солист Габриэль Чомахишвили. Вечер пройдет под руководством самого Вахтанга Кахидзе.Начало концерта в 19:30. Билеты можно приобрести только онлайн. Для посещения вечера необходим "зеленый паспорт", напоминают организаторы. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211209/sen-sans-i-ne-tolko-kontsert-organnoy-muzyki-proydet-v-tbilisi-v-dekabre-262731532.html

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культура, новости, грузия, тбилиси, тбилисский симфонический оркестр, вахтанг кахидзе, музыкальный центр им. джансуга кахидзе