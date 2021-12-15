https://sputnik-georgia.ru/20211215/na-okhranyaemykh-territoriyakh-gruzii-vvoditsya-smart-patrulirovanie-262893114.html

На охраняемых территориях Грузии вводится SMART-патрулирование

На охраняемых территориях Грузии вводится SMART-патрулирование

Тренинги SMART-офицеров уже прошли около 30 рейнджеров 15.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. На охраняемых территориях Грузии начинается внедрение программы патрулирования SMART, сообщает Агентство охраняемых территорий министерства окружающей среды и сельского хозяйства. Программа в рамках внедрения современных технологий на охраняемых территориях осуществляется поэтапно. Тренинги SMART-офицеров уже прошли около 30 сотрудников 12 администраций - Боржоми-Харагаульского национального парка, национальных парков Лагодехи, Мтирала, Кинтриши и Мачахела, Пшав-Хевсурети, Тушети, Алгети, Казбеги, Вашловани, охраняемых территорий Джавахети. В Грузии восстанавливают исчезающий вид газелей: количество джейранов достигло 200>>По информации агентства, для повышения качества управления охраняемыми территориями и эффективности патрулирования рейнджерами было создано специальное программное обеспечение, которое объединяет данные о регистрации биоразнообразия и правовые вопросы по охраняемым территориям. Рейнджеры получили устройства SMART, в которые интегрировано указанное приложение. Внедрение системы мониторинга и патрулирования SMART на охраняемых территориях при финансовой поддержке Глобального экологического фонда (ГЭФ), Программы развития ООН (ПРООН) и Кавказского фонда природы (CNF) является частью проекта "Устойчивость системы охраняемых территорий". Партнер инициативы - Global Conservation Foundation.В Грузии 87 охраняемых территорий, их ежегодно посещают сотни тысяч визитеров. Самыми популярными считаются Национальный парк Казбеги, Мартвильский каньон и пещеры Прометея.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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