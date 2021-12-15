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Облава на членов "воровского мира" - в Тбилиси прошла масштабная спецоперация

Облава на членов "воровского мира" - в Тбилиси прошла масштабная спецоперация

Полиция задержала девять человек по обвинению в членстве в "воровском мире" 15.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-15T15:23+0400

2021-12-15T15:23+0400

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ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. МВД Грузии провело масштабную спецоперацию в Тбилиси, в ходе которой по обвинению в членстве в "воровском мире" были задержаны девять человек, говорится в заявлении министерства.Задержания были произведены на основании решения судьи.По данным следствия, все они действовали по поручению вора в законе, находящегося за границей. С использованием его авторитета они организовывали сбор т.н. общака от таксистов, работающих на территории Тбилисского международного аэропорта.Прокуратура Грузии раскрыла подробности об убийстве сына вора в законе>>Следствие утверждает, что они собирали деньги с таксистов с мая. Они требовали половину выручки, в противном случае угрозами запрещали таксистам работать около аэропорта. В результате искусственно росли цены на такси.В ходе обыска полиция изъяла компьютерную технику и мобильные телефоны, при помощи которых подозреваемые связывались друг с другом и вором в законе за границей. Расследование ведется по трем статьям УК Грузии: членство в воровском сообществе; поддержка деятельности воровского сообщества; обращение к члену воровского сообщества или к вору в законе для получения материальной выгоды. Задержанным грозит лишение свободы на срок до 10 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, мвд грузии, тбилиси, тбилисский международный аэропорт