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Оппозиция села за стол переговоров с Кобахидзе для обсуждения Конституции Грузии
Оппозиция села за стол переговоров с Кобахидзе для обсуждения Конституции Грузии
Председатель "Грузинской мечты" предупредил, что о каких бы то ни было выборах до 2024 года не стоит даже говорить 15.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-15T19:07+0400
2021-12-15T19:07+0400
2021-12-15T19:21+0400
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единое нацдвижение
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Вопрос о том, согласится ли правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" вносить поправки в Конституцию, зависит от действий оппонентов, сказал председатель партии Ираклий Кобахидзе после встречи с оппозиционерами. На встрече обсуждались поправки, предполагающие снижение проходного барьера для партий с 5% до 2% на парламентских выборах. Поправки приняты лишь в первом чтении, и будут ли вынесены на голосование во втором и третьем чтении, пока не понятно. При этом он отметил, что проконсультируется по этому вопросу со своими однопартийцами и главной темой станет, как долго будет действовать низкий барьер.В то же время председатель "Грузинской мечты" сказал, что внеочередных парламентских выборов, на которых настаивает оппозиция, не будет. "У нас есть четкая позиция, что до 2024 года не может идти речи ни о каких внеочередных выборах", - сказал Кобахидзе.Во встрече участвовали депутаты от партий "Единое национальное движение", "Лело" и "Стратегия Агмашенебели".Судьба конституционных поправок еще в начале ноября оказалась под вопросом, когда оппозиционные депутаты, в том числе из главной оппозиционной партии "Единое национальное движение", один за другим начали заявлять, что отказываются от мандатов из-за, как они заявили, сфальсифицированных выборов в местные органы власти.Парламент покинули лишь лидер оппозиционной партии "Лело" Мамука Хазарадзе и лидер "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе. Депутация самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" решила ограничиться бойкотом. Они объявили бойкот до решения двух вопросов – это принятие конституционных поправок и освобождение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из-под стражи.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, ираклий кобахидзе
Оппозиция села за стол переговоров с Кобахидзе для обсуждения Конституции Грузии
19:07 15.12.2021 (обновлено: 19:21 15.12.2021)
Председатель "Грузинской мечты" предупредил, что о каких бы то ни было выборах до 2024 года не стоит даже говорить
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Вопрос о том, согласится ли правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" вносить поправки в Конституцию, зависит от действий оппонентов, сказал председатель партии Ираклий Кобахидзе после встречи с оппозиционерами.
На встрече обсуждались поправки, предполагающие снижение проходного барьера для партий с 5% до 2% на парламентских выборах. Поправки приняты лишь в первом чтении, и будут ли вынесены на голосование во втором и третьем чтении, пока не понятно.
"Все темы по этому вопросу остаются открытыми. Можно и так, и по-другому. Продолжится ли рассмотрение поправок в Конституцию и с каким результатом оно завершится, в первую очередь, будет зависеть от действий оппозиции", - сказал Кобахидзе.
При этом он отметил, что проконсультируется по этому вопросу со своими однопартийцами и главной темой станет, как долго будет действовать низкий барьер.
В то же время председатель "Грузинской мечты" сказал, что внеочередных парламентских выборов, на которых настаивает оппозиция, не будет.
"У нас есть четкая позиция, что до 2024 года не может идти речи ни о каких внеочередных выборах", - сказал Кобахидзе.
Во встрече участвовали депутаты от партий "Единое национальное движение", "Лело" и "Стратегия Агмашенебели".
Судьба конституционных поправок еще в начале ноября оказалась под вопросом, когда оппозиционные депутаты, в том числе из главной оппозиционной партии "Единое национальное движение", один за другим начали заявлять, что отказываются от мандатов из-за, как они заявили, сфальсифицированных выборов в местные органы власти.
Парламент покинули лишь лидер оппозиционной партии "Лело" Мамука Хазарадзе и лидер "Гирчи – больше свободы" Зураб Джапаридзе. Депутация самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" решила ограничиться бойкотом.
Они объявили бойкот до решения двух вопросов – это принятие конституционных поправок и освобождение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из-под стражи.
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