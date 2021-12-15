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Президент Грузии пригласила оппозицию на новогодний прием
Президент Грузии пригласила оппозицию на новогодний прием
Большая часть оппозиционеров приняла предложение главы государства 15.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-15T14:26+0400
2021-12-15T14:30+0400
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ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила в свою резиденцию представителей оппозиции на новогодний прием.На прошлой неделе глава грузинского государства заявила, что берет на себя инициативу для искоренения поляризации в грузинском обществе. Выйти из сложившейся ситуации, по ее словам, можно посредством общенациональной дискуссии."Я приглашена и уже подтвердила, что приму участие в указанном мероприятии", – заявила депутат от "Лело" Саломе Самадашвили.Лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе считает, что присутствие оппозиции на приеме необходимо для того, чтобы появился элементарный ресурс для диалога."Я надеюсь, что у меня будет возможность поговорить с ней и узнать, есть ли готовность к определенным шагам, поскольку это очень важно. Все максимально должны постараться вывести страну из этого кризиса… Если у нас есть возможностью использовать какой-то механизм, если у нас есть возможность предпринять какой-то шаг, то мы должны сделать это", – заявил Вашадзе.Пока не получали приглашение, однако надеются, что скоро получат представители партии "Граждане" и "Гирчи"."Если меня пригласят, то обязательно приму приглашение, чтобы поговорить с президентом о заключенных и об их освобождении в преддверии нового года", – сказал депутат от партии "Гирчи" Яго Хвичия."Это прекрасная возможность для того, чтобы поговорить о злободневных вопросах, и чтобы положить конец этим злободневным вопросам", – заявил депутат от фракции "Европейские социалисты" Давид Зилпимиани.Пока неизвестно, примет ли приглашение президента лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия. На данном этапе известно лишь то, что он уже получил приглашение.Ранее Мелия заявил, что примирение теряет смысл до тех пор, пока экс-президент Грузии Михаил Саакашвили остается в заключении.Сам Саакашвили считает, что диалог для примирения в обществе должен начаться с его встречи с нынешней главой государства Саломе Зурабишвили и ее предшественником Георгием Маргвелашвили. Эта встреча, по его словам, должна состояться в военном госпитале в Гори, где он проходит курс лечения после длительной голодовки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211210/eto-amoralnaya-politika---vlasti-gruzii-kritikuet-oppozitsiyu-za-pismo-v-bryussel-262763939.html
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политика, новости, грузия

Президент Грузии пригласила оппозицию на новогодний прием

14:26 15.12.2021 (обновлено: 14:30 15.12.2021)
© REUTERS / GONZALO FUENTESСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - Sputnik Грузия, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / GONZALO FUENTES
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Большая часть оппозиционеров приняла предложение главы государства
ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила в свою резиденцию представителей оппозиции на новогодний прием.
На прошлой неделе глава грузинского государства заявила, что берет на себя инициативу для искоренения поляризации в грузинском обществе. Выйти из сложившейся ситуации, по ее словам, можно посредством общенациональной дискуссии.

"Мы получили приглашение. Сейчас для нас главное – дельнейшие шаги по ее инициативе. Для нас приоритетом является тема, которую она озвучила", – заявил лидер оппозиционной партии "Лело" Бадри Джапаридзе.

"Я приглашена и уже подтвердила, что приму участие в указанном мероприятии", – заявила депутат от "Лело" Саломе Самадашвили.
Лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе считает, что присутствие оппозиции на приеме необходимо для того, чтобы появился элементарный ресурс для диалога.
"Я надеюсь, что у меня будет возможность поговорить с ней и узнать, есть ли готовность к определенным шагам, поскольку это очень важно. Все максимально должны постараться вывести страну из этого кризиса… Если у нас есть возможностью использовать какой-то механизм, если у нас есть возможность предпринять какой-то шаг, то мы должны сделать это", – заявил Вашадзе.
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Пока не получали приглашение, однако надеются, что скоро получат представители партии "Граждане" и "Гирчи".
"Если меня пригласят, то обязательно приму приглашение, чтобы поговорить с президентом о заключенных и об их освобождении в преддверии нового года", – сказал депутат от партии "Гирчи" Яго Хвичия.
"Это прекрасная возможность для того, чтобы поговорить о злободневных вопросах, и чтобы положить конец этим злободневным вопросам", – заявил депутат от фракции "Европейские социалисты" Давид Зилпимиани.
Пока неизвестно, примет ли приглашение президента лидер самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия. На данном этапе известно лишь то, что он уже получил приглашение.
Ранее Мелия заявил, что примирение теряет смысл до тех пор, пока экс-президент Грузии Михаил Саакашвили остается в заключении.
Сам Саакашвили считает, что диалог для примирения в обществе должен начаться с его встречи с нынешней главой государства Саломе Зурабишвили и ее предшественником Георгием Маргвелашвили. Эта встреча, по его словам, должна состояться в военном госпитале в Гори, где он проходит курс лечения после длительной голодовки.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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