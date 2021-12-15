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Процесс авторизации детских садов в Грузии откладывается до 2030 года
Процесс авторизации детских садов в Грузии откладывается до 2030 года
По законодательной инициативе, авторизацию детсадов будет проводить не местное самоуправление, а Национальное агентство развития качества образования 15.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-15T23:59+0400
2021-12-15T23:59+0400
2021-12-15T23:59+0400
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детский сад
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Процесс авторизации детских садов в стране переносится с 2022 на 2030 год - поправки в закон "О раннем и дошкольном воспитании и образовании" парламент Грузии принял в первом чтении.Законопроект принят единогласно - 78 голосами.Как объясняют инициаторы законопроекта, срок авторизации переносится в связи с тем, что районам и городам необходимо время для подготовки к авторизации.Парламент принял поправки об азартных играх в Грузии в первом чтении>>Согласно законопроекту, авторизацию дошкольных учреждений вместо местных самоуправлений будет проводить более опытное ведомство – Национальное агентство развития качества образования.Теперь агентство распишет необходимые критерии и процедуры авторизации.Уже в 2023 году по задумке авторов поправок в Грузии будет создана электронная платформа, заполнив которую, директора детсадов смогут узнать, проходят ли они авторизацию. А уже с 2024 года детские сады начнут приводить в соответствие общим стандартам и требованиям.Всего в Грузии на сегодняшний день насчитывается около 1 тысячи детских садов. При этом, ежегодно их число увеличивается.процесс авторизации детских садов в стране будет отложен с 2022 года до 2030
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, парламент грузии, авторизация, детский сад
Процесс авторизации детских садов в Грузии откладывается до 2030 года
По законодательной инициативе, авторизацию детсадов будет проводить не местное самоуправление, а Национальное агентство развития качества образования
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Процесс авторизации детских садов в стране переносится с 2022 на 2030 год - поправки в закон "О раннем и дошкольном воспитании и образовании" парламент Грузии принял в первом чтении.
Законопроект принят единогласно - 78 голосами.
Как объясняют инициаторы законопроекта, срок авторизации переносится в связи с тем, что районам и городам необходимо время для подготовки к авторизации.
Согласно законопроекту, авторизацию дошкольных учреждений вместо местных самоуправлений будет проводить более опытное ведомство – Национальное агентство развития качества образования.
Теперь агентство распишет необходимые критерии и процедуры авторизации.
Уже в 2023 году по задумке авторов поправок в Грузии будет создана электронная платформа, заполнив которую, директора детсадов смогут узнать, проходят ли они авторизацию. А уже с 2024 года детские сады начнут приводить в соответствие общим стандартам и требованиям.
Всего в Грузии на сегодняшний день насчитывается около 1 тысячи детских садов. При этом, ежегодно их число увеличивается.
процесс авторизации детских садов в стране будет отложен с 2022 года до 2030