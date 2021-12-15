https://sputnik-georgia.ru/20211215/parlament-prinyal-popravki-ob-azartnykh-igrakh-v-gruzii-v-pervom-chtenii-262889394.html
Парламент принял поправки об азартных играх в Грузии в первом чтении
Парламент принял поправки об азартных играх в Грузии в первом чтении
В Грузии меняются правила работы игорного бизнеса - онлайн-казино вскоре придется платить налоги 15.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-15T18:51+0400
2021-12-15T18:51+0400
2021-12-15T18:51+0400
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Депутаты парламента Грузии проголосовали за пакет из восьми законопроектов о запрете рекламы азартных игр в Грузии и увеличении налогов для игорного бизнеса.Согласно предложенным правительством Грузии поправкам, объектом налогообложения станет системное электронное устройство любых игр. Мнения о законопроекте об азартных играх разнятся - три стороны одной медали>>Подоходным налогом и налогом на прибыль будет облагаться разница между ставкой и итоговым выигрышем. Налоговая ставка подоходного налога и налога на прибыль составит по 10% и будет ежемесячной.Кроме того, подоходным налогом в размере 2% будет облагаться сумма, выносимая лицом со счета после участия в азартной или прибыльной игре.Авторы законопроекта предполагают, что это принесет бюджету в 2022 году 127 миллионов лари только в виде налога на прибыль и еще 98 миллионов лари в виде подоходного налога.Еще одним запретом для азартного бизнеса станет повышение минимально допустимого возраста для принятия участия в азартных играх – с 18 до 25 лет. Кроме того, запрет на азартные игры распространится на лудоманов (зависимых от азартных игр) и определенную категорию лиц, которым государство запретит играть. Второй список будет позднее составлен министерством финансов Грузии. Уже известно, что в него войдут чиновники и граждане со статусом социально незащищенного лица.По оценке инициаторов проекта, это лишит права играть почти 1 миллион человек, а бюджет из-за этого лишится 50 миллионов ежегодного дохода.Еще одним ограничением будет запрет азартных игр как на электронных страницах, так и по телевизору. Исключение составят спортивные мероприятия и зона аэропорта.Также планируется запретить телевизионную рекламу игорного бизнеса, наружную рекламу и размещение рекламы на грузинских веб-сайтах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211129/oppozitsiya-podderzhivaet-initsiativu-premera-gruzii-o-zakrytii-onlayn-kazino-262446856.html
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экономика, новости, грузия, тбилиси, парламент грузии, игорный бизнес в грузии
Парламент принял поправки об азартных играх в Грузии в первом чтении
В Грузии меняются правила работы игорного бизнеса - онлайн-казино вскоре придется платить налоги
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Депутаты парламента Грузии проголосовали за пакет из восьми законопроектов о запрете рекламы азартных игр в Грузии и увеличении налогов для игорного бизнеса.
Согласно предложенным правительством Грузии поправкам, объектом налогообложения станет системное электронное устройство любых игр.
Подоходным налогом и налогом на прибыль будет облагаться разница между ставкой и итоговым выигрышем. Налоговая ставка подоходного налога и налога на прибыль составит по 10% и будет ежемесячной.
Кроме того, подоходным налогом в размере 2% будет облагаться сумма, выносимая лицом со счета после участия в азартной или прибыльной игре.
Авторы законопроекта предполагают, что это принесет бюджету в 2022 году 127 миллионов лари только в виде налога на прибыль и еще 98 миллионов лари в виде подоходного налога.
Еще одним запретом для азартного бизнеса станет повышение минимально допустимого возраста для принятия участия в азартных играх – с 18 до 25 лет. Кроме того, запрет на азартные игры распространится на лудоманов (зависимых от азартных игр) и определенную категорию лиц, которым государство запретит играть. Второй список будет позднее составлен министерством финансов Грузии. Уже известно, что в него войдут чиновники и граждане со статусом социально незащищенного лица.
По оценке инициаторов проекта, это лишит права играть почти 1 миллион человек, а бюджет из-за этого лишится 50 миллионов ежегодного дохода.
Еще одним ограничением будет запрет азартных игр как на электронных страницах, так и по телевизору. Исключение составят спортивные мероприятия и зона аэропорта.
Также планируется запретить телевизионную рекламу игорного бизнеса, наружную рекламу и размещение рекламы на грузинских веб-сайтах.
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