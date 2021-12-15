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Штамм коронавируса "омикрон" размножается в 70 раз быстрее, чем "дельта" – ученые
Штамм коронавируса "омикрон" размножается в 70 раз быстрее, чем "дельта" – ученые
Исследование проводили эксперты медицинского факультета LKS Гонконгского университета
2021-12-15T15:44+0400
2021-12-15T15:49+0400
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ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Новый штамм коронавируса "омикрон" в 70 раз быстрее заражает и размножается в организме человека, нежели "дельта", и оригинальный вирус SARS-CoV-2. Об этом говорится в научном исследовании гонконгских специалистов."Омикрон" – новый штамм COVID-19, который признан ВОЗ "вызывающим беспокойство". Смерть в результате заражения этим субвидом уже зафиксирована в Великобритании.Проводили исследование эксперты медицинского факультета LKS Гонконгского университета (HKUMed). Именно они доказали, насколько быстро "омикрон" инфицирует дыхательные пути человека, в частности, бронхи. "Ученые обнаружили, что вариант SARS-CoV-2 "омикрон" инфицирует и размножается в бронхах человека в 70 раз быстрее, чем вариант "дельта" и исходный (вирус – ред.) SARS-CoV-2, что может объяснить, почему "омикрон" может передаваться от человека к человеку быстрее, чем предыдущие варианты", – говорится в документе HKUMed, имеющимся в распоряжении РИА Новости.То есть, как оказалось, при заболевании человека подвидом коронавируса "омикрон" инфекция в легких значительно ниже, чем во время заражении исходным вирусом SARS-CoV-2. И это, как объясняют ученые, как раз может быть показателем сравнительно низкой степени тяжести заболевания при заражении "омикроном".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, наука, коронавирус covid-19

Штамм коронавируса "омикрон" размножается в 70 раз быстрее, чем "дельта" – ученые

15:44 15.12.2021 (обновлено: 15:49 15.12.2021)
© AFP / KAREN DUCEYПандемия коронавируса - научные исследования крови и анализы
Пандемия коронавируса - научные исследования крови и анализы - Sputnik Грузия, 1920, 15.12.2021
© AFP / KAREN DUCEY
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Исследование проводили эксперты медицинского факультета LKS Гонконгского университета
ТБИЛИСИ, 15 дек – Sputnik. Новый штамм коронавируса "омикрон" в 70 раз быстрее заражает и размножается в организме человека, нежели "дельта", и оригинальный вирус SARS-CoV-2. Об этом говорится в научном исследовании гонконгских специалистов.
"Омикрон" – новый штамм COVID-19, который признан ВОЗ "вызывающим беспокойство". Смерть в результате заражения этим субвидом уже зафиксирована в Великобритании.
Проводили исследование эксперты медицинского факультета LKS Гонконгского университета (HKUMed). Именно они доказали, насколько быстро "омикрон" инфицирует дыхательные пути человека, в частности, бронхи.
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"Ученые обнаружили, что вариант SARS-CoV-2 "омикрон" инфицирует и размножается в бронхах человека в 70 раз быстрее, чем вариант "дельта" и исходный (вирус – ред.) SARS-CoV-2, что может объяснить, почему "омикрон" может передаваться от человека к человеку быстрее, чем предыдущие варианты", – говорится в документе HKUMed, имеющимся в распоряжении РИА Новости.
То есть, как оказалось, при заболевании человека подвидом коронавируса "омикрон" инфекция в легких значительно ниже, чем во время заражении исходным вирусом SARS-CoV-2. И это, как объясняют ученые, как раз может быть показателем сравнительно низкой степени тяжести заболевания при заражении "омикроном".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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