https://sputnik-georgia.ru/20211216/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-3-123-262899054.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 123
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 123
За последние 24 часа от коронавируса скончались 39 человек, вылечились 4 215 пациентов, а с начала пандемии – 849 090 16.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-16T10:48+0400
2021-12-16T10:48+0400
2021-12-16T10:59+0400
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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 123. Скончались 39 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 901 202 случая заражения. Штамм коронавируса "омикрон" размножается в 70 раз быстрее, чем "дельта" – ученые>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 215 человек, с начала пандемии – 849 090. Скончались 12 918.За сутки сделано 48 898 тестов, в том числе 31 214 на антиген и 17 684 ПЦР-теста.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 6,34%, за последние 14 дней – 7,39%, за последние семь дней – 6,86%.К этому времени в Грузии сделано 2 349 643 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 11 161.В карантине в данное время находятся 33 человека, в стационарах – 5 882, в ковид-гостиницах – 1 137.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 123
10:48 16.12.2021 (обновлено: 10:59 16.12.2021)
За последние 24 часа от коронавируса скончались 39 человек, вылечились 4 215 пациентов, а с начала пандемии – 849 090
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 123. Скончались 39 человек.
По данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 901 202 случая заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 215 человек, с начала пандемии – 849 090. Скончались 12 918.
За сутки сделано 48 898 тестов, в том числе 31 214 на антиген и 17 684 ПЦР-теста.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 6,34%, за последние 14 дней – 7,39%, за последние семь дней – 6,86%.
К этому времени в Грузии сделано 2 349 643 прививки от коронавируса, в том числе за последние сутки – 11 161.
В карантине в данное время находятся 33 человека, в стационарах – 5 882, в ковид-гостиницах – 1 137.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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