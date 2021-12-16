https://sputnik-georgia.ru/20211216/kak-vidit-prezident-gruzii-primirenie-politikov-i-obschestva-262923165.html

Как видит президент Грузии примирение политиков и общества

Как видит президент Грузии примирение политиков и общества

Президент заявила, что у нее нет заранее сформированного плана, в его создании должны участвовать все стороны 16.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-16T20:48+0400

2021-12-16T20:48+0400

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Примирение должно стать результатом, но для этого нам придется пройти долгий путь, сказала президент Грузии Саломе Зурабишвили, представляя политикам свой план решения проблемы поляризации политической и общественной жизни.Очередной виток напряженности между правящей партией и оппозицией начался после выборов в местные органы власти в октябре. Все стороны говорят о важности завершения конфронтации, но при этом череда взаимных обвинений не прекращается. Большинство оппозиционных депутатов объявили бойкот работе парламента, обвиняя власти в фальсификации выборов. Представители власти, в свою очередь, обвиняют "Единое национальное движение" и их соратников в деструктивных действиях.При этом она отметила, что пока все стороны находятся только в начале пути."Нам необходимо начать процесс, чтобы состоялся консенсус, чтобы понять, каким должен быть сам процесс. Должен ли быть диалог в присутствии иностранцев или быть внутригрузинским. Я уверена, что этот процесс должен управляться нами, так как как бы наши партнеры ни были заинтересованы и мотивированы, у них нет возможности понимать процессы изнутри и управлять таким тяжелым сильным и долгим процессом. Кто ждет, что он будет быстрым, – это неправильно", - сказала Зурабишвили.Она также отметила, что на данном этапе у нее нет конкретного плана примирения."Я хочу сказать, в первую очередь, что у меня нет заранее сформированного плана, который позже не подлежит изменениям. Наоборот, это открытый процесс, в который должны быть включены все", - сказала Зурабишвили.Три главных принципа примиренияПрезидент Грузии назвала три принципа диалога. Первый из которых инклюзивность - включение в диалог всех сторон."Все отрасли, секторы, политики – все поляризованы, и это означает, что все должны быть подключены", - отметила Зурабишвили.Вторым принципом, по ее словам, должна быть прозрачность процесса."У нас начнутся консультации в индивидуальном или групповом порядке с представителями всех сфер, и они должны проходить на фоне широкой коммуникации, чтобы общество могло узнать их суть", - сказала Зурабишвили.Еще одним принципом диалога глава государства считает отсутствие предварительных условий."Начало процесса не должно сопровождаться предварительными условиями. Я слышу с разных сторон разные условия. И это значит, что условия породят новую поляризацию и процесс зайдет в тупик. Ничего не исключено, но все должно быть обговорено и проанализировано во время процесса диалога", - сказала Зурабишвили.При этом она отметила, что даже примирение не должно быть предварительным условием диалога.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211215/zurabishvili-sdelala-pervyy-shag-k-primireniyu-kto-prinyal-priglashenie-prezidenta-262893775.html

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политика, новости, грузия, саломе зурабишвили