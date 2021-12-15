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Зурабишвили сделала первый шаг к примирению: кто принял приглашение президента
Зурабишвили сделала первый шаг к примирению: кто принял приглашение президента
Президент Грузии устраивает прием для лидеров политических партий, реализуя свою инициативу об общенациональном примирении 15.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-15T22:58+0400
2021-12-15T22:58+0400
2021-12-15T22:58+0400
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. На приеме, который устраивает президент Грузии Саломе Зурабишвили для политиков, не будет большей части крупных политических игроков, а это значит, что инициатива об общенациональном примирении может оказаться на грани срыва.Глава государства неделю назад выступила с инициативой начать мирный диалог для снятия политической напряженности в стране. Теперь президент решила собрать все партии в неформальной обстановке на своем приеме, но к диалогу оказались готовы не все.Президент Грузии пригласила оппозицию на новогодний прием>>"Мы не знаем, на какую тему будет встреча. Приглашены я и Сандро Рахвиашвили, мы внимательно все выслушаем", - сказал лидер партии "Новый политический центр – Гирчи" Яго Хвичия.А вот у лидеров партии "Лело для Грузии" оказались дела поважнее."У нас завтра суд, поэтому пойти на прием не сможем. Завтра суд, так что у нас другие дела", - сказал Бадри Джапаридзе.При этом, он отметил его партия считает важным инициативу президента и предложенный Зурабишвили диалог.Не собираются идти на прием к президенту и лидеры самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение"."Это классический новогодний прием, спасибо за приглашение, но мы не примем участия в таком мероприятии. Мы придем только на встречу по теме, о которой говорила Саломе Зурабишвили", - сказал лидер партии Ника Мелия.В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" к примирению готовы, но на своих условиях.Поляризация в Грузии нарастает с каждыми новыми выборами. И оппозиция, и правящая партия "Грузинская мечта" говорят о важности завершения конфронтации, но при этом череда взаимных обвинений не прекращается. Оппозиция заявляет о фальсификации выборов, бойкотирует работу парламента и систематически проводит акции протеста.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, президент грузии, оппозиция
Зурабишвили сделала первый шаг к примирению: кто принял приглашение президента
Президент Грузии устраивает прием для лидеров политических партий, реализуя свою инициативу об общенациональном примирении
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. На приеме, который устраивает президент Грузии Саломе Зурабишвили для политиков, не будет большей части крупных политических игроков, а это значит, что инициатива об общенациональном примирении может оказаться на грани срыва.
Глава государства неделю назад выступила с инициативой начать мирный диалог для снятия политической напряженности в стране. Теперь президент решила собрать все партии в неформальной обстановке на своем приеме, но к диалогу оказались готовы не все.
"Мы не знаем, на какую тему будет встреча. Приглашены я и Сандро Рахвиашвили, мы внимательно все выслушаем", - сказал лидер партии "Новый политический центр – Гирчи" Яго Хвичия.
А вот у лидеров партии "Лело для Грузии" оказались дела поважнее.
"У нас завтра суд, поэтому пойти на прием не сможем. Завтра суд, так что у нас другие дела", - сказал Бадри Джапаридзе.
При этом, он отметил его партия считает важным инициативу президента и предложенный Зурабишвили диалог.
"Хочу еще раз подчеркнуть, что инициатива президента Саломе Зурабишвили очень важна. Сейчас необходимо предпринять шаги для начала диалога, который имеет важное значение для общества", - заявил Джапаридзе.
Не собираются идти на прием к президенту и лидеры самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение".
"Это классический новогодний прием, спасибо за приглашение, но мы не примем участия в таком мероприятии. Мы придем только на встречу по теме, о которой говорила Саломе Зурабишвили", - сказал лидер партии Ника Мелия.
В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" к примирению готовы, но на своих условиях.
"Мы хотим, чтобы все лидеры режима экс-президента Грузии Михаила Саакашвили признали свои преступления и заявили об уходе из политики. В этом случае они смогут поспособствовать миру в нашей стране", - сказал Ираклий Кобахидзе.
Поляризация в Грузии нарастает с каждыми новыми выборами. И оппозиция, и правящая партия "Грузинская мечта" говорят о важности завершения конфронтации, но при этом череда взаимных обвинений не прекращается. Оппозиция заявляет о фальсификации выборов, бойкотирует работу парламента и систематически проводит акции протеста.
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