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Зурабишвили сделала первый шаг к примирению: кто принял приглашение президента

Зурабишвили сделала первый шаг к примирению: кто принял приглашение президента

Президент Грузии устраивает прием для лидеров политических партий, реализуя свою инициативу об общенациональном примирении 15.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-15T22:58+0400

2021-12-15T22:58+0400

2021-12-15T22:58+0400

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. На приеме, который устраивает президент Грузии Саломе Зурабишвили для политиков, не будет большей части крупных политических игроков, а это значит, что инициатива об общенациональном примирении может оказаться на грани срыва.Глава государства неделю назад выступила с инициативой начать мирный диалог для снятия политической напряженности в стране. Теперь президент решила собрать все партии в неформальной обстановке на своем приеме, но к диалогу оказались готовы не все.Президент Грузии пригласила оппозицию на новогодний прием>>"Мы не знаем, на какую тему будет встреча. Приглашены я и Сандро Рахвиашвили, мы внимательно все выслушаем", - сказал лидер партии "Новый политический центр – Гирчи" Яго Хвичия.А вот у лидеров партии "Лело для Грузии" оказались дела поважнее."У нас завтра суд, поэтому пойти на прием не сможем. Завтра суд, так что у нас другие дела", - сказал Бадри Джапаридзе.При этом, он отметил его партия считает важным инициативу президента и предложенный Зурабишвили диалог.Не собираются идти на прием к президенту и лидеры самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение"."Это классический новогодний прием, спасибо за приглашение, но мы не примем участия в таком мероприятии. Мы придем только на встречу по теме, о которой говорила Саломе Зурабишвили", - сказал лидер партии Ника Мелия.В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" к примирению готовы, но на своих условиях.Поляризация в Грузии нарастает с каждыми новыми выборами. И оппозиция, и правящая партия "Грузинская мечта" говорят о важности завершения конфронтации, но при этом череда взаимных обвинений не прекращается. Оппозиция заявляет о фальсификации выборов, бойкотирует работу парламента и систематически проводит акции протеста.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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