https://sputnik-georgia.ru/20211216/novaya-doroga-na-zapade-gruzii--na-kakom-etape-masshtabnyy-proekt-262900424.html

Новая дорога на западе Грузии – на каком этапе масштабный проект

Новая дорога на западе Грузии – на каком этапе масштабный проект

На объездной дороге Батуми будет пять тоннелей, 12 мостов, четыре транспортных узла и 19 переходов 16.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-16T10:39+0400

2021-12-16T10:39+0400

2021-12-16T11:17+0400

экономика

новости

грузия

батуми

строительство дороги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/10/262898109_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_88fa495ee487997a8bfe108b8d35c1a1.jpg

ТБИЛИСИ, 16 дек – Sputnik. Строительство объездной дороги черноморского курортного города Батуми (Аджария) активно продолжается, говорится в сообщении на сайте министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.Проект дороги в объезд Батуми – один из самых масштабных. На участке длиной 13 километров будет пять тоннелей и 12 мостов, а также четыре транспортных узла и 19 переходов.Начинается строительство дороги к границе Грузии с Азербайджаном>>"Сейчас ведется экскавация тоннелей, укрепляются склоны, а также прокладываются водопроводные трубы и возводятся искусственные сооружения", – говорится в сообщении департамента автодорог.Строительство объездной дороги Батуми планируется завершить в 2022 году. Проект обойдется в 330 миллионов лари (110 миллиона долларов).Строительство дороги осуществляется при финансовой поддержке Азиатского банка развития и Инвестиционного инфраструктурного банка Азии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, батуми, строительство дороги