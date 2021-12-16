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Новая дорога на западе Грузии – на каком этапе масштабный проект
Новая дорога на западе Грузии – на каком этапе масштабный проект
На объездной дороге Батуми будет пять тоннелей, 12 мостов, четыре транспортных узла и 19 переходов 16.12.2021, Sputnik Грузия
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батуми
строительство дороги
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ТБИЛИСИ, 16 дек – Sputnik. Строительство объездной дороги черноморского курортного города Батуми (Аджария) активно продолжается, говорится в сообщении на сайте министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.Проект дороги в объезд Батуми – один из самых масштабных. На участке длиной 13 километров будет пять тоннелей и 12 мостов, а также четыре транспортных узла и 19 переходов.Начинается строительство дороги к границе Грузии с Азербайджаном&gt;&gt;"Сейчас ведется экскавация тоннелей, укрепляются склоны, а также прокладываются водопроводные трубы и возводятся искусственные сооружения", – говорится в сообщении департамента автодорог.Строительство объездной дороги Батуми планируется завершить в 2022 году. Проект обойдется в 330 миллионов лари (110 миллиона долларов).Строительство дороги осуществляется при финансовой поддержке Азиатского банка развития и Инвестиционного инфраструктурного банка Азии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, батуми, строительство дороги

Новая дорога на западе Грузии – на каком этапе масштабный проект

10:39 16.12.2021 (обновлено: 11:17 16.12.2021)
© Facebook / Roads Department of GeorgiaОбъездная дорога Батуми
Объездная дорога Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 16.12.2021
© Facebook / Roads Department of Georgia
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На объездной дороге Батуми будет пять тоннелей, 12 мостов, четыре транспортных узла и 19 переходов
ТБИЛИСИ, 16 дек – Sputnik. Строительство объездной дороги черноморского курортного города Батуми (Аджария) активно продолжается, говорится в сообщении на сайте министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Проект дороги в объезд Батуми – один из самых масштабных. На участке длиной 13 километров будет пять тоннелей и 12 мостов, а также четыре транспортных узла и 19 переходов.
Начинается строительство дороги к границе Грузии с Азербайджаном>>
"Сейчас ведется экскавация тоннелей, укрепляются склоны, а также прокладываются водопроводные трубы и возводятся искусственные сооружения", – говорится в сообщении департамента автодорог.
Строительство объездной дороги Батуми планируется завершить в 2022 году. Проект обойдется в 330 миллионов лари (110 миллиона долларов).
Строительство дороги осуществляется при финансовой поддержке Азиатского банка развития и Инвестиционного инфраструктурного банка Азии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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